Тяжёлый путь к юриспруденции: почему Ким Кардашьян поставила карьеру адвоката на паузу

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян пропустила экзамен для получения адвокатского диплома и не собирается идти в этом году на пересдачу. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на информированные источники.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicole Alexander, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
45-летняя знаменитость не явилась на февральскую сессию и, по данным издания, отказалась от июльской попытки. Следующая возможность вернуться к тестированию представится ей не раньше 2027 года.

История попыток Кардашьян стать адвокатом насчитывает уже несколько лет. Прежде чем сдать обязательный "baby bar" (вступительный экзамен), звезда трижды терпела неудачу. Успех пришёл только в 2021 году, с четвёртой попытки. Однако основной экзамен, который она пыталась преодолеть в прошлом ноябре, вновь оказался провален.

"Ну… я пока ещё не адвокат. Просто играю очень стильно одетого юриста на ТВ", — иронично прокомментировала Кардашьян свой предыдущий провал, добавив, что не намерена сдаваться.

В последующих интервью и эпизодах семейного шоу модель признавалась, что неудача серьёзно подорвала её уверенность в себе. Интенсивная подготовка, по её словам, довела до полного эмоционального истощения. Кардашьян жаловалась, что "достигла стены", а из-за проблем со спиной ей стало трудно ходить и даже сидеть.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
