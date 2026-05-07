Песни без хозяйки: почему Юрий Лоза отказал Успенской в праве учить молодых

Музыкант Юрий Лоза не остался в стороне от публичного конфликта между Любовью Успенской и Люсей Чеботиной. Однако вместо того, чтобы поддержать кого-то из них, он поставил под сомнение их звёздный статус.

Фото: commons.wikimedia.or by ЗЕМЛЯНЕ * НП ЦДЮТ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Певец Юрий Лоза

Отвечая на вопрос о том, имеет ли право артистка со статусом учить молодую коллегу, Лоза ушёл от прямой оценки и сосредоточился на творчестве Успенской. Он заявил, что песни, которые исполняет королева шансона, не уникальны, а значит, и повода говорить о каком-то особом положении нет.

"Какой статус у Успенской может быть, если эти же песни могут спеть другие исполнители? Ну, они будут звучать немного по-другому, но останутся теми же", — цитирует Юрия Лозу Teleprogramma.org.

В качестве примера музыкант привёл всем известный хит "Кабриолет", автором текста которого является Илья Резник. Лоза считает, что эту композицию без потери качества может исполнить, например, Слава или Ирина Дубцова.

"Для меня у них статуса нет", — резюмировал он.

Сама перепалка между Успенской и Чеботиной началась с комментариев королевы шансона, где она раскрыла своё негативное отношение к молодой певице. В ситуацию вмешалась мама Люси, которая также является её директором, а затем и сама Чеботина ответила оппонентке.