Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Между талантом и страстью: кого из коллег предпочла для откровенных сцен Екатерина Волкова
Ритуал саморазрушения: почему привычка чистить зубы после завтрака может быть фатальной
Ремиссия дала крылья: Кейт Миддлтон нашла способ забыть о тяжёлом лечении
Пыль дорог в чашке: эксперты раскрыли истинный состав масс-маркет чая
Красивая, но пустая: диетолог раскрыла правду о тепличной клубнике
Смертельные 15 минут: как солнечный климат превращает салон машины в коллектор
Химический штурм: почему обилие пены во рту мешает качественной чистке зубов
Цифровой след болезни: как мессенджеры выдают разрушение нейронных связей
Ферментативный коллапс: как праздничное переедание парализует пищеварение

Песни без хозяйки: почему Юрий Лоза отказал Успенской в праве учить молодых

Шоу-бизнес

Музыкант Юрий Лоза не остался в стороне от публичного конфликта между Любовью Успенской и Люсей Чеботиной. Однако вместо того, чтобы поддержать кого-то из них, он поставил под сомнение их звёздный статус. 

Певец Юрий Лоза
Фото: commons.wikimedia.or by ЗЕМЛЯНЕ * НП ЦДЮТ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Певец Юрий Лоза

Отвечая на вопрос о том, имеет ли право артистка со статусом учить молодую коллегу, Лоза ушёл от прямой оценки и сосредоточился на творчестве Успенской. Он заявил, что песни, которые исполняет королева шансона, не уникальны, а значит, и повода говорить о каком-то особом положении нет.

"Какой статус у Успенской может быть, если эти же песни могут спеть другие исполнители? Ну, они будут звучать немного по-другому, но останутся теми же", — цитирует Юрия Лозу Teleprogramma.org.

В качестве примера музыкант привёл всем известный хит "Кабриолет", автором текста которого является Илья Резник. Лоза считает, что эту композицию без потери качества может исполнить, например, Слава или Ирина Дубцова.

"Для меня у них статуса нет", — резюмировал он.

Сама перепалка между Успенской и Чеботиной началась с комментариев королевы шансона, где она раскрыла своё негативное отношение к молодой певице. В ситуацию вмешалась мама Люси, которая также является её директором, а затем и сама Чеботина ответила оппонентке. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Спасла ребенка и стала изгоем: почему героический поступок в Казани вызвал гнев в сети - НЕ ПУБЛИКОВАТЬ
Новости Казани
Спасла ребенка и стала изгоем: почему героический поступок в Казани вызвал гнев в сети - НЕ ПУБЛИКОВАТЬ
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Мир. Новости мира
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Еда и рецепты
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Тень работает на урожай, а не против него: правильные культуры растут даже при 4 часах света
Галловая тля больше не трогает мою смородину: нужны лишь 1 стакан золы и ложка суперфосфата
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Последние материалы
Цифровой след болезни: как мессенджеры выдают разрушение нейронных связей
Ловушка для фармацевтов: простой способ вывести аптечный обман на чистую воду у кассы
Продал ноутбук — отдал всю жизнь: интимные фото восстановили за 20 минут после полного удаления
Ферментативный коллапс: как праздничное переедание парализует пищеварение
Строительный рынок трещит по швам: что мешает застройщикам зарабатывать при высоких ценах
Песни без хозяйки: почему Юрий Лоза отказал Успенской в праве учить молодых
Запах из советской столовой сводил с ума весь район: секрет легендарной подливы оказался простым
Фукуок без иллюзий: шум байков, стройки и райские пляжи в одном противоречивом коктейле
Дед воевал с нацистами, внук их оправдывает: Зеленский уничтожил собственную историю
От Met Gala до трибун: как Шаламе публично отреагировал на обвинения в пренебрежительном отношении к Дженнер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.