Налоговое бремя семьи: у брата осуждённого Артёма Чекалина нашли крупный долг перед ФНС

У родного брата блогера Артёма Чекалина Аркадия обнаружили долг перед Федеральной налоговой службой в размере почти 1,6 миллиона рублей.

Точная сумма, по данным Telegram-канала Super.ru, составила 1 525 924 рубля 96 копеек. На данный момент не уточняется, когда именно образовалась задолженность и планирует ли Аркадий её погашать.

Новость о налоговых проблемах брата появилась спустя всего несколько недель после того, как сам Артём Чекалин перевёл государству колоссальную сумму. В конце апреля стало известно, что блогер выплатил ФНС 900 миллионов рублей.

При этом Чекалин не согласен с вынесенным ему приговором. 13 апреля суд отправил его в колонию общего режима на семь лет, дополнительно назначив штраф свыше 194 миллионов рублей.

"Мы очень расстроены. Артём этого не совершал. То, что ему вменяют, а именно — предоставление подложных документов, — эти документы в суд предоставлены не были. За что его судят, нам непонятно", — прокомментировал ситуацию вокруг брата Аркадий Чекалин, добавив, что защита готовит апелляцию.

В ходе заседаний Артём Чекалин просил суд заменить реальный срок на условный. Главными аргументами он называл трёх несовершеннолетних детей, которых нужно воспитывать, а также тяжёлую болезнь своей бывшей супруги — блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной). У неё диагностирован рак желудка четвёртой стадии, её собственное дело приостановлено.