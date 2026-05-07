Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яд в тарелке: как популярная привычка на пикнике разрушает печень и клетки
Кофеиновый рикошет: как привычный утренний ритуал превращает лекарства в яд
Билет в один конец: пульмонологи оценили риски работы с искусственным камнем
Вдохнуть инфекцию: почему обычный веник становится союзником «мышиной смерти»
Биохимия сна: почему неправильная кровать превращает ночь в сеанс инквизиции
Стерильность или спазм: как ионизаторы превращают жизнь аллергика в борьбу за вдох
Лимит мощности: почему 200 граммов мяса становятся пределом для системы ЖКТ
Сигнал SOS от организма: когда привычка часто ходить в туалет скрывает болезнь
Токсичное солнце: почему весной кожа может внезапно «сгореть» изнутри

Налоговое бремя семьи: у брата осуждённого Артёма Чекалина нашли крупный долг перед ФНС

Шоу-бизнес

У родного брата блогера Артёма Чекалина Аркадия обнаружили долг перед Федеральной налоговой службой в размере почти 1,6 миллиона рублей.

Артём Чекалин
Фото: VK Видео by канал "Шоу Воли", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Артём Чекалин

Точная сумма, по данным Telegram-канала Super.ru, составила 1 525 924 рубля 96 копеек. На данный момент не уточняется, когда именно образовалась задолженность и планирует ли Аркадий её погашать.

Новость о налоговых проблемах брата появилась спустя всего несколько недель после того, как сам Артём Чекалин перевёл государству колоссальную сумму. В конце апреля стало известно, что блогер выплатил ФНС 900 миллионов рублей.

При этом Чекалин не согласен с вынесенным ему приговором. 13 апреля суд отправил его в колонию общего режима на семь лет, дополнительно назначив штраф свыше 194 миллионов рублей.

"Мы очень расстроены. Артём этого не совершал. То, что ему вменяют, а именно — предоставление подложных документов, — эти документы в суд предоставлены не были. За что его судят, нам непонятно", — прокомментировал ситуацию вокруг брата Аркадий Чекалин, добавив, что защита готовит апелляцию.

В ходе заседаний Артём Чекалин просил суд заменить реальный срок на условный. Главными аргументами он называл трёх несовершеннолетних детей, которых нужно воспитывать, а также тяжёлую болезнь своей бывшей супруги — блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной). У неё диагностирован рак желудка четвёртой стадии, её собственное дело приостановлено. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Мир. Новости мира
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Садоводство, цветоводство
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка
Евросоюз
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Тень работает на урожай, а не против него: правильные культуры растут даже при 4 часах света
Галловая тля больше не трогает мою смородину: нужны лишь 1 стакан золы и ложка суперфосфата
Москва 9 Мая может выдохнуть: на Западе поняли, чем обернется опасная провокация
Москва 9 Мая может выдохнуть: на Западе поняли, чем обернется опасная провокация
Последние материалы
Кофеиновый рикошет: как привычный утренний ритуал превращает лекарства в яд
Вдохнуть инфекцию: почему обычный веник становится союзником «мышиной смерти»
Билет в один конец: пульмонологи оценили риски работы с искусственным камнем
Перестановки на рынке оказались громче скидок: покупатели массово сменили автомобильных фаворитов
Тайна фермы Хинтеркайфек: почему полиция спустя век отказалась назвать имя маньяка
Армия инвалидов: 70% новобранцев ВСУ непригодны к боям, но Киев гонит их в окопы
Ошибочный перевод или ловушка мошенников: как не стать соучастником преступной схемы
Капитуляция или уничтожение: Россия назвала единственный приемлемый сценарий для Киева
Холод как скрытая угроза: как правильно настроить термостаты для комфортного микроклимата
Хищники, змеи и ядовитые твари захватили эти страны: природа там давно диктует свои правила
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.