Ремиссия дала крылья: Кейт Миддлтон нашла способ забыть о тяжёлом лечении

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон готовится к первой зарубежной поездке с тех пор, как врачи подтвердили её ремиссию. Спустя почти год после окончания химиотерапии она посетит Италию. По информации Кенсингтонского дворца, цель визита — город Реджо-Эмилия на севере страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Поездка запланирована на следующую неделю. Миддлтон встретится с детьми, их родителями и местными педагогами. Её интересует уникальная воспитательная методика, которая делает ставку на связь природы и тёплых человеческих отношений в развитии ребёнка.

"Принцесса с нетерпением ждёт поездки в Италию на следующей неделе и возможности лично увидеть, как подход Реджо-Эмилии создаёт среду, в которой природа и тёплые человеческие отношения объединяются для поддержки развития детей", — цитирует заявление Кенсингтонского дворца издание Page Six.

Фонд, основанный Кейт Миддлтон в 2021 году, занимается распространением знаний о том, как детские впечатления влияют на всю дальнейшую жизнь человека. Итальянская поездка станет практическим этапом этой работы.

Напомним, в марте 2024 года принцесса объявила о диагностированном раке. Курс химиотерапии она назвала "невероятно тяжёлым" и завершила его в сентябре. Четыре месяца спустя врачи подтвердили ремиссию.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
