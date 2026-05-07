Секретная бьюти-рутина Авроры: как телеведущая сохраняет молодость без дорогих инъекций

Телеведущая Аврора, известная зрителям под настоящим именем Ирина Юдина, назвала несколько повседневных привычек, которые сохраняют её кожу упругой и свежей. По её словам, секрет кроется не в дорогих инъекциях, а в регулярных ритуалах.

Главным открытием для себя знаменитость считает контрастный душ. Она пользуется им уже два года и признаётся, что без него утро будто не начинается. Также в жизни Авроры прочно поселилась ежедневная зарядка, которая задаёт тон всему дню.

"В моей жизни давно появилась зарядка, а два года назад внедрила контрастный душ, теперь не представляю, как можно без него. Ведь это совершенно другое ощущение себя и настроение", — поделилась телеведущая в беседе с "Леди.Mail".

Если времени на полноценные процедуры почти нет, Аврора делает лёгкий массаж лица и накладывает увлажняющую маску. Кроме того, она регулярно пользуется скрабами и косметикой с кислотами. Такие средства помогают коже постоянно обновляться, благодаря чему можно реже обращаться к косметологу.

Еженедельная баня — ещё один обязательный пункт в календаре телеведущей. Этот ритуал она называет полезным и омолаживающим для всего организма.