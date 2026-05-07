Испытание на верность: Анна Семенович дала жёсткую характеристику покинувшим Россию коллегам

Певица и телеведущая Анна Семенович высказалась о массовом отъезде представителей шоу-бизнеса из России. Ситуацию с покинувшими страну культурными деятелями она сравнила с естественным отбором.

Семенович подчеркнула, что каждый человек вправе выбирать место жительства самостоятельно. При этом она добавила, что уехавшим адресует известную русскую поговорку: "Скатертью дорожка".

"Мне кажется, со страной остался тот, кто искренне любит страну, кто радеет за Россию, кто поддерживает бойцов. Этим людям однозначно надо держаться вместе", — отметила певица в разговоре с РИА Новости.

По её мнению, такие перемены только очищают общество. Те, кто действительно дорожит родиной, остаются и объединяются. Именно им сейчас необходимо помогать друг другу и поддерживать военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Недавно Анна Семенович также затронула тему собственной возможной поездки в зону СВО. Прямого ответа она не дала, но допустила, что отправится туда летом. Певица не стала раскрывать детали, однако дала понять, что рассматривает такой вариант.