Вечный бой с комплексами: почему Лера Кудрявцева никогда не смотрит свои шоу на ТВ

Лера Кудрявцева, известная телеведущая, призналась в необычном отношении к собственным проектам. Она никогда не пересматривает выпуски передач, в которых участвовала. Более того, знаменитость не включает песни, записанные ею самой.

Всё дело во внутренних комплексах, пояснила Кудрявцева. Каждый раз, видя себя на экране или слыша свой голос, она испытывает дискомфорт. Телезвезда считает, что могла бы выглядеть или звучать лучше, поэтому предпочитает полностью игнорировать результаты своего труда.

"Боже упаси! Я вообще никогда на себя не смотрю. Никогда ничего не смотрю. Это комплекс: мне всё всегда не нравится", — приводит слова телеведущей Telegram-канал "Звездач".

Карьеру на телевидении Кудрявцева начала в 1990-х годах. Её дебют состоялся в музыкальной программе "Партийная зона". В дальнейшем она вела такие шоу, как "МузОбоз", "Испытание верности" и "Клуб бывших жён". Сейчас 53-летняя звезда известна по проекту "Секрет на миллион", где раскрывает тайны знаменитостей.

Недавно Лера Кудрявцева уже делала резонансные заявления. Она поделилась горькими выводами о женской дружбе. По словам артистки, ей неоднократно приходилось сталкиваться с предательством и несправедливостью со стороны подруг. Однако телеведущая призналась, что верить в искреннюю дружбу между женщинами не перестала.