Конфликт в шоу-бизнесе: как Гуф отреагировал на обвинения в мошенничестве со стороны блогера

В Сети появился видеоролик, в котором блогер по имени Михаил публично обвинил рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) в обмане. Он рассказал, что договорился с представителями артиста осветить концерт в Сочи в обмен на входные билеты. Однако, по словам мужчины, вознаграждения он так и не получил.

Фото: commons.wikimedia.org by Alina Platonova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гуф

Михаил утверждает, что менеджеры сослались на проблемы со связью. Тогда блогер предложил альтернативу: оплату за рекламный пост или памятный сувенир от Гуфа. После этого, как заявил Михаил, представитель артиста перестал выходить на связь. В своём видео блогер обратился к подписчикам с призывом поддержать его и резюмировал: "Меня кинул Гуф".

"Пусть этот Михаил даст контакт того самого "менеджера", который обещал ему билеты за какую-то рекламу. Мы не занимаемся таким", — заявил Гуф в беседе с корреспондентом Super.

Издание связалось с самим рэпером, чтобы прояснить ситуацию. Алексей Долматов подчеркнул, что ни он, ни его сестра Ольга, которая является его официальным директором, не имеют отношения к обещаниям, данным блогеру.

Сестра артиста Ольга Долматова также прокомментировала инцидент. Она сообщила, что уже связалась с Михаилом, и стороны решают вопрос в рабочем порядке.