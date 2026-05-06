От самолётов до клипов: кем планируют стать наследники Григория Лепса

Григорий Лепс рассказал о будущем своих детей. Поводом для обсуждения стала старшая дочь певца Ева, которая после выпуска из учебного заведения пыталась устроиться в банк, но у неё не получилось. Артист заявил, что они с дочерью "будут думать дальше" над её трудоустройством.

В этот момент журналисты предположили, что Ева могла бы помочь отцу в его ресторанном бизнесе. Однако Лепс категорически отверг такую возможность. Он пояснил, что его наследники не появятся в заведениях в качестве сотрудников, и он этого не допустит.

"Нет, мои дети в ресторане точно работать не будут. Я не допущу просто", — заявил Григорий Лепс в беседе с kp.ru.

При этом у каждого из детей певца есть собственные устремления. Младший сын Иван, по словам отца, хочет заниматься авиастроением и делать самолёты. Другая дочь, Николь, планирует строить карьеру в шоу-бизнесе.

Что касается старшей дочери Инги от первого брака, то она появится в новом клипе Григория — певец посадит её за соседний стол, чтобы она, как он выразился, "показала своё истинное лицо".