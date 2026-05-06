Взросление без фальши: Билли Айлиш объяснила своё желание стареть естественно и рожать детей

Популярная певица Билли Айлиш, которой недавно исполнилось 24 года, поделилась откровенными мыслями о материнстве и старении.

Фото: commons.wikimedia.org by Bruno Luglio - Creative Director at Spotify, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Билли Айлиш

В подкасте американской актрисы и комика Эми Полер исполнительница хита "Bad Guy" заявила, что с нетерпением ждёт, когда станет старше. При этом она категорически отказалась от пластических операций на лице при любых обстоятельствах.

Айлиш призналась, что в 17 лет она искренне полагала, будто останется подростком навсегда. Однако время показало обратное, и теперь певица с интересом наблюдает за переменами в своей внешности. Она подчеркнула, что рада стареть естественно, без хирургического вмешательства.

"Я так рада стареть, и я так рада, что моё лицо и моё тело будут стареть, но не изменятся. И я хочу, чтобы мои дети смотрели на меня, и чтобы моё лицо было похоже на их лица, а не было какой-то искажённой версией того, что, чёрт возьми, происходит сейчас", — рассказала исполнительница.

По словам певицы, именно ради будущих детей она не хочет менять свою внешность. Она мечтает, чтобы её лицо отражало черты её наследников, а не было результатом пластических экспериментов. Айлиш дала понять, что естественное старение для неё - это не страх, а возможность сохранить подлинную связь с семьёй.

Ранее, в интервью The Sunday Times в 2022 году, Билли уже признавалась, что "скорее умрёт", чем проживёт жизнь без детей.