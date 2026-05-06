Цена бодрости артиста: какие диетические правила помогают Григорию Лепсу быть всегда в тонусе

Григорий Лепс раскрыл секреты своей физической формы. Оказывается, на протяжении 25 лет певец отказывается от завтрака. По его словам, утром он предпочитает не есть вовсе, а желудок должен оставаться пустым, особенно перед выходами на сцену.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Рихтер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

В дневное время артист может позволить себе только небольшой кусочек белка — рыбу или отварную куриную грудку. Этого, по его мнению, достаточно, чтобы поддерживать силы в периоды интенсивных гастролей. Лепс уверен, что такой режим помогает не перегружать организм и сохранять энергию.

"Я никогда не ем и перед выступлениями: желудок должен быть пустым. Днём могу съесть небольшой кусочек белка — рыбки или отварную грудку курицы, чтобы у меня были силы", — признался певец в беседе с kp.ru.

Помимо питания, важная роль в жизни артиста отведена спорту. Дома у него оборудованы тренажёрный зал и бассейн. Однако главную ставку Лепс делает на ходьбу. Ранее он уже устанавливал личный рекорд: в 62 года музыкант прошёл 62 километра.

Сейчас исполнитель намерен побить это достижение. Конкретных сроков он не назвал, но дал понять, что продолжает тренировки и готовится к новому вызову.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
