Зимние последствия: как сестра Жанны Фриске исправила повреждённое изображение на месте захоронения

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья сообщила, что заменила фотографию на могиле артистки. Поводом для беспокойства стали многочисленные сообщения от поклонников, которые заметили, что изображение повреждено. Сама Наталья находилась в Индии и узнала о проблеме от подписчиков.
По словам блогерши, новое фото уже установили на месте захоронения. Она поблагодарила тех, кто сообщил о проблеме, и тех, кто помог с заменой. Старое изображение, предположительно, развалилось ещё в зимние месяцы.
"Многие мне писали, пока я была в Индии, что фото было сломано, сегодня привезли новую фотку. Спасибо", — рассказала Наталья Фриске в Telegram-канале.
Она высказала версию, что кто-то пытался подвинуть изображение, но оно примерзло к поверхности и в итоге разбилось. Прямых доказательств этого нет, но других объяснений у сестры певицы нет.
Напомним, Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года после борьбы с опухолью головного мозга. Первую известность ей принесло участие в группе "Блестящие". В 2001 году, ещё будучи в составе коллектива, она выпустила сольный клип на песню "Лечу в темноту". А в 2005-м представила дебютный сольный альбом "Жанна".
