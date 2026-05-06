Грузинский гамбит: Канье Уэст выступит в Тбилиси на фоне европейских запретов

Рэпер Ye, известный широкой публике как Канье Уэст, впервые даст концерт в Грузии. Выступление запланировано на 12 июня на тбилисском стадионе "Динамо-Арена" имени Бориса Пайчадзе.

Анонс появился на официальном сайте музыканта, а информацию о шоу подтвердила местная компания-организатор Starring Georgia. Дата старта продажи билетов пока не раскрывается.

Концерт станет частью мирового тура "Ye Live Concert", для которого команда рэпера создала необычную сцену в виде вращающейся полусферы, напоминающей планету Земля. Решение провести шоу именно в Тбилиси выглядит неожиданным на фоне череды европейских отмен. Ранее выступления Ye отменили в Швейцарии, Польше и Франции.

"Появление такого артиста, как Ye, — это значимое событие для культурной жизни Грузии. Проект Starring Georgia, поддерживаемый правительством, нацелен на то, чтобы сделать нашу страну главной площадкой для звёзд первой величины", — прокомментировали предстоящее событие организаторы.

Самый громкий скандал разгорелся в Великобритании, где рэперу запретили въезд в страну. Причиной стали его антисемитские высказывания. Хедлайнерство Ye на лондонском фестивале Wireless вызвало массовую критику, а премьер-министр Кир Стармер назвал приглашение музыканта ошибочным решением. В итоге спонсоры разорвали контракты, МВД ввело запрет на въезд, а вскоре и сам фестиваль Wireless был полностью отменён.