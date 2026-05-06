Короткий метр музыки: почему поклонники Дмитриенко остались недовольны майским концертом

Поклонники певца Вани Дмитриенко выразили недовольство после его недавних выступлений.
Одна из фанаток посетила концерт артиста в Волгограде 1 мая и поделилась впечатлениями в соцсетях. По её словам, организаторы обещали двухчасовое шоу, однако музыкант отыграл всего час двадцать минут.
Девушка также обратила внимание на расхождение в сет-листе. Дмитриенко заявлял, что исполнит 25 песен, но зрительница насчитала только 18. Такой подход она назвала прямым обманом со стороны артиста.
Как сообщает Telegram-канал "112", в комментариях к посту нашлись и другие зрители, которые жаловались на завышенные ожидания. У многих создалось впечатление, что певец экономит время и силы на публике.
Примечательно, что накануне сообщалось об обратной тенденции. Билеты на предстоящее шоу Дмитриенко в московских "Лужниках", назначенное на 2 августа, раскупают активно. За два месяца продаж реализовано почти половина мест.
