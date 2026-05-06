От восторга до обвинений: Евгений Плющенко попал в неприятную историю из-за подснежника

Фигурист Евгений Плющенко оказался в центре скандала после публикации видео в личном Instagram*-аккаунте.

На кадрах спортсмен гулял по территории комплекса, радовался наступлению тепла и вдруг заметил первый весенний цветок. Не раздумывая, он сорвал подснежник и с гордостью продемонстрировал его перед камерой.

"А у нас наконец-то хорошая погода. Смотрите, какой. Первый!" — с восторгом произнёс Плющенко, показывая сорванное растение.

Однако подписчики его радость не разделили. Комментарии под видео мгновенно заполнились гневными сообщениями в адрес знаменитости.

"Ну вот зачем срывать цветок?", "Зачем сорвали? Так пусть радует глаз", "В этом году ввели огромные штрафы за сорванные подснежники, а за большое количество — уголовная ответственность до 4 лет", "Нелюди" — написали пользователи Сети.

Многие напомнили Плющенко, что подснежники занесены в Красную книгу, и их уничтожение действительно карается законом. Штрафы за один сорванный цветок могут достигать десятков тысяч рублей, а в случае массового уничтожения грозит уже уголовная ответственность. Фигурист, судя по всему, не ожидал такой реакции и пока не удалил видео.

Инцидент с цветком — не единственная неприятность, постигшая спортсмена в последнее время. Недавно его старший сын от первого брака Егор Ермак публично заявил, что отец практически не проявлял интереса к его жизни, из-за чего юноша чувствовал себя ненужным. Первым из звёздной семьи на эти слова отреагировал единокровный брат Саша, записав жёсткое видеообращение к родственнику.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ