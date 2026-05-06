Жёсткая ирония: певица Люся Чеботина отреагировала на раздражение Успенской

Певица Люся Чеботина прокомментировала нелестный отзыв Любови Успенской. Ранее в Сети появился скриншот, где королева шансона под одним из рилсов назвала молодую коллегу "дико раздражающей". Теперь Чеботина высказалась в Instagram*-аккаунте.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Люся Чеботина

Люся не стала скрывать сарказма. Она поблагодарила 72-летнюю артистку за своеобразную "поддержку" и призналась, что подобные выпады не в новинку. По словам певицы, её пытаются травить уже не первый год, причём "чужими руками" — через фейковые статьи и информационные вбросы. Однако, подчеркнула Чеботина, напали не на того человека.

"Действительно, странно наблюдать такое. Который год меня пытаются забуллить чужими руками. Но не на ту напали. Пытаясь меня затравить фейковыми статьями, вбросами, вы меня только мотивируете становиться лучшей версией себя", — высказалась Люся Чеботина.

До этого на критику Успенской уже отреагировала мама певицы и её директор Анна. Она тогда публично упрекнула мэтра в публичном хейте более молодых исполнителей, напомнив, что ранее та сама восхищалась талантом Люси.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ