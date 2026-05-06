Защита или эксплуатация: как Виктория Бекхэм ответила на резкие претензии старшего сына

Шоу-бизнес

Дизайнер Виктория Бекхэм впервые ответила на критику в свой адрес. Поводом послужили обвинения со стороны её старшего сына Бруклина, ранее публично назвавшего родителей "контролирующими" семью в угоду публичности. Сама Виктория категорически отвергает как создание целенаправленного фамильного бренда, так и роль "навязчивой матери".

Фото: instagram.com by личный аккаунт Виктории Бекхэм в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
В интервью 52-летняя звезда заявила, что никакого "Brand Beckham" она и её супруг Дэвид никогда умышленно не строили. По её словам, известность и совместный пиар — это органичный побочный эффект их карьер: она как участница Spice Girls, а он как футболист — с различными проектами, контрактами и интересами. Она добавила, что не заставляла детей участвовать в раскрутке фамилии, а лишь пыталась их защитить.

"Думаю, о бренде Бекхэм говорили в основном окружающие, а мы никогда не воспринимали его именно так. Мы просто делаем то, что делаем", — приводит слова Виктории Бекхэм Daily Mail.

Она признала, что её наследники, безусловно, испытывали давление со стороны общества, так как росли на глазах у всего мира, однако отрицает, что этот процесс был инициирован ею. Воспитание детей в таких условиях, по её мнению, — огромное испытание.

Несмотря на аргументы дизайнера, интернет-пользователей убедить не удалось. Под новостью и в соцсетях развернулась бурная дискуссия: комментаторы указывают на многочисленные рекламные кампании с участием детей Бекхэм и недавнюю историю с 14-летней Харпер.

"Бекхэмы публикуют ВСЁ. Это просто тошнотворно", "Так почему ты сейчас эксплуатируешь свою дочь?", "Мы уже узнали правду от Бруклина", — пишут в Сети, не веря в оправдания звёздной семьи.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
