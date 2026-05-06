Тайна под замком: почему суд не позволил Питту изучить переписку Джоли по делу о винодельне

Окружной суд принял решение в пользу Анджелины Джоли в затяжном конфликте с бывшим мужем Брэдом Питтом. Речь идёт о винодельне Château Miraval, из-за которой бывшие супруги судятся уже пять лет. На этот раз судья разрешил актрисе не передавать оппоненту часть личной переписки.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Анджелина Джоли

Речь идёт о 22 сообщениях, которые требовала сторона Питта. Адвокаты актёра надеялись получить доступ к этим данным в рамках судебного разбирательства. Однако судья посчитал, что предоставленных Питтом доказательств недостаточно, чтобы доказать: эти переписки не защищены адвокатской тайной.

"Это важная победа для Анджелины Джоли", — заявил её адвокат, комментируя решение суда для People.

Впрочем, команда Питта получила возможность вернуться к этому вопросу, если в деле появятся новые доказательства. Пока же суд встал на сторону актрисы, отказав в принудительном раскрытии личных данных.

Конфликт вокруг винодельни тянется с 2021 года. Тогда Джоли продала свою долю компании, не согласовав это с Питтом. Актёр утверждает, что бывшая супруга нарушила их устное соглашение — якобы они договаривались никогда не продавать доли друг другу без взаимного согласия. Джоли категорически отрицает существование такого договора.

Пользователи Сети уже иронизируют: судебное разбирательство между звёздами длится дольше, чем их брак. Формально это правда — Питт и Джоли были женаты два года (с 2014 по 2016), а спор о винодельне продолжается уже пять лет. Несмотря на недавнюю победу Джоли, дело далеко не закончено.