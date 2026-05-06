Предательские слёзы отца: как звезда Уральских пельменей пересмотрел свои взгляды на воспитание детей

Участник шоу "Уральские пельмени" Дмитрий Брекоткин, воспитывающий четверых детей, рассказал о непростом опыте отцовства. Две дочери — Анастасия и Елизавета — родились в первом браке, а сын Гоша и дочь Маргарита — от нынешней супруги Олеси.

По словам 53-летнего юмориста, он до сих пор не может точно определить, какой из него получился отец. Гамма чувств, которые он испытывает к наследникам, варьируется от облегчения до щемящей нежности. Брекоткин признался, что считал себя достаточно сухим и прагматичным человеком, однако реальность оказалась иной.

"Конечно, есть целая гамма чувств: от "наконец-то" до слюней, соплей и "какая же ты красавица в этом белом платье". <…> Сначала думаешь, что ты достаточно сухой и прагматичный человек, но потом подкатывают предательские слёзы", — поделился Брекоткин со StarHit.

Старшая дочь артиста Анастасия уже вышла замуж. Дмитрий вкратце рассказал об отношениях с зятем, отметив, что времени для проверки их связки прошло ещё слишком мало. Конфликтов он не упомянул, но и тесной дружбы пока не случилось.

Первый брак Брекоткина с Екатериной продлился 22 года и распался в 2017-м. Причиной, по словам родственников, стал насыщенный гастрольный график артиста, из-за которого он отдалился от семьи.

Сейчас Дмитрий счастлив со второй женой Олесей, которая родила ему сына и дочь. Несмотря на возраст и опыт, юморист признаётся: родительство до сих пор заставляет его плакать от умиления.