Сердце не отпускает: что Григорий Лепс рассказал о чувствах к Авроре Кибе после разрыва

Певец Григорий Лепс признался, что до сих пор не может забыть свою бывшую невесту — блогершу Аврору Кибу, которой недавно исполнилось 20 лет. Несмотря на то, что отношения официально завершились в январе, музыкант не теряет надежды.

Лепс рассказал, что варианты для личной жизни у него есть, но душа по-прежнему принадлежит только одной девушке. Он не исключает, что у пары всё ещё может сложиться в будущем. Параллельно артист обратился к поклонникам с неожиданной просьбой — не оскорблять его экс-возлюбленную в соцсетях.

"Варианты есть, но у меня в душе только одна девушка — Аврора. Пока она у меня в сердце, ничего поделать не могу. Может быть, у нас ещё сложится", — поделился Лепс в беседе с kp.ru.

Певец признался, что видел комментарии, где Кибу называли проституткой и содержанкой. Он категорически опроверг эти слухи, назвав бывшую невесту приличным человеком. Главную причину расставания артист объяснил большой разницей в возрасте. По его словам, он и сам порой совершает глупости в 63 года, а Авроре только исполнилось 20.

Напомним, о расставании пара объявила 25 января в Telegram-канале блогерши. Аврора тогда написала, что на их пути было много доброго и тёплого, а отношения закончились на ноте благодарности и взаимоуважения. Она подчеркнула, что они с Лепсом останутся близкими людьми, но каждый готов идти своей дорогой.