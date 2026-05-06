Любовь против ярости: как жених тяжелобольной Чекалиной отреагировал на грубые проклятия

Жених тяжелобольной блогерши Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) Луис Сквиччиарини ответил на публичные проклятия в её адрес.

Фото: instagram by личный аккаунт Луиса Сквиччиарини в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини

Накануне Алина Расковская сообщила, что сняла Чекалину во время тренировки в спортзале Москва-Сити. После публикации 23-летнюю девушку выгнали из клуба, и она обрушилась с гневным постом на оппонентку.

Расковская заявила, что прежде желала больной скорейшего выздоровления, но теперь её чувства сменились яростью. Она назвала Чекалину "тварью" и использовала нецензурные выражения в адрес той, кто на неё пожаловался. Конфликт усугубляется тем, что Лерчек в настоящее время проходит химиотерапию из-за рака желудка с метастазами.

Луис Сквиччиарини не остался в стороне. Тренер по танцам заявил, что ни он, ни его избранница не питают зла к окружающим. По словам аргентинца, у Лерчек большое сердце, и она относится к людям исключительно с любовью. Он поблагодарил тех, кто продолжает в неё верить и молиться.

Параллельно Сквиччиарини рассказал о поездке на экоферму вместе с Чекалиной и её детьми. Он признался, что большую часть дня больная проводила во сне, восстанавливая силы после химиотерапии. Однако она старалась уделить максимум времени детям, чтобы они запомнили майские каникулы с мамой. Сам Луис назвал семью лучшим лекарством.