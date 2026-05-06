Битва за подлокотник: как Татьяна Брухунова столкнулась с абсурдным поведением в театре

Татьяна Брухунова, супруга юмориста Евгения Петросяна, рассказала о неприятной встрече в театре.

Она регулярно посещает премьеры и следит за репертуаром, но на этот раз поводом для поста стала не постановка, а поведение соседки по креслам. По словам Татьяны, девушка постоянно наваливалась на общий подлокотник, мешая смотреть представление.

Когда Брухунова попыталась спокойно объяснить ситуацию, разговор принял абсурдный оборот. На замечание о том, что каждому зрителю полагается свой подлокотник, незнакомка ответила категорическим несогласием. Она заявила, что не признаёт никаких "постановлений" и может считать оба подлокотника своими, раз уж сидит в этом кресле.

"Девушка на меня вытаращилась и говорит: "А кто это постановил вообще, что правый подлокотник — ваш, а левый — мой?" <…> "Не, ну а кто это вообще решил-то, что он мой? А, может, оба мои, потому что я же здесь сижу"", — привела слова нарушительницы Татьяна в личном блоге.

Жена Петросяна призналась, что вопрос о том, как тогда быть второму зрителю, поставил девушку в тупик. Брухунова сделала вывод, что та пришла в театр если не впервые, то явно не привыкла к правилам приличия в общественных местах.

Подобные случаи, по словам Татьяны, происходят с ней регулярно. Однажды другой зритель во время действия неожиданно вскочил с места, подставив ягодицы прямо к лицу сидящих позади. На вежливую просьбу присесть мужчина грубо ответил: "Что хочу, то и делаю!". Замечание о том, что за его спиной ничего не видно другим, он назвал чужими проблемами. Брухунова считает такое поведение показателем полного отсутствия культуры и уважения к окружающим.