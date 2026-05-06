От любви до пародии: как Меган Маркл стала мишенью для жёстких шуток в американском ТВ-шоу

Британский таблоид Daily Mail сообщает, что герцогиня Сассекская всё чаще оказывается в центре скандалов и теряет расположение американской элиты. Поводом для новой волны критики стало сразу два события: отсутствие Меган Маркл на Met Gala и уничижительный скетч про неё в шоу Saturday Night Live. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что она методично отрезает себе пути к отступлению.

Фото: commons.wikimedia.org by Office of the Governor-General, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Меган Маркл

Юмористическое шоу позволило себе неожиданно жёсткую формулировку, сравнив герцогиню с "террористкой". Сюжет обыгрывал идею о том, будто Меган похитила принца Гарри, а визит короля Карла III в США — лишь хитроумная операция по спасению сына.

Помимо этого, издание перечисляет звёзд, с которыми у супруги принца испортились отношения: Лорен Санчес‑Безос, семейство Кардашьян и легендарная Анна Винтур.

"У Меган выработалась катастрофическая привычка ссориться с влиятельными людьми Голливуда. Она не просто теряет друзей — она сжигает мосты, даже не оглядываясь", — приводит Daily Mail слова источника из Лос-Анджелеса.

Инсайдер также раскрыл детали поведения герцогини. Оказалось, что Меган проигнорировала приглашения от Лорен Санчес‑Безос, объяснив для себя это тем, что та якобы недостаточно престижна. Такое высокомерие, по мнению собеседников издания, только ухудшает её положение.

В итоге, как утверждает Daily Mail, у пары практически не осталось надёжных связей среди тех, кто мог бы помочь укрепить их статус в американском обществе. Сама Меган, по словам инсайдера, уже осознаёт, что оказалась в крайне уязвимом положении и стремительно теряет позиции, но изменить привычную линию поведения не может.