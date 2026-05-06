Утрата индивидуальности: почему Анна Семенович разочарована современными стандартами красоты

Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович в личном блоге ответила на вопрос подписчиков о современных бьюти-стандартах. Её спросили, как артистка относится к тому, что многие девушки сегодня выглядят как под копирку — с увеличенными губами и наращёнными ресницами. Семенович призналась, что наблюдать за этим ей искренне грустно.

Анна Семенович
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анна Семенович

Она обратила внимание на массовое стремление подогнать себя под один безликий шаблон. Певице непонятно, почему столько молодых женщин добровольно отказываются от собственной уникальности. Особенно её настораживают гиперактивные ресницы формата 4D, которые визуально перегружают лицо.

"Иногда смотришь — такое милое лицо у девочки, а у неё эти ресницы, аж глаза нависают. Как она не видит этого в зеркале? Не знаю. Ей там двадцать лет, а выглядит уже на сорок с этими ресницами", — отметила артистка.

По мнению Семенович, погоня за трендами в ущерб естественности старит девушек гораздо сильнее, чем им кажется. Она не стала скрывать, что подобная тенденция вызывает у неё недоумение и печаль.

Артистка не призвала полностью отказаться от косметических процедур, но посоветовала подписчицам чаще смотреть на себя в зеркало критическим взглядом. Вопрос индивидуальности, заключила Семенович, сегодня становится куда ценнее бездумного следования моде.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
