Образ против нейросети: почему Водонаева отказывается признавать треки Павла Дурова

Телеведущая и блогерша Алёна Водонаева крайне скептически оценила новость о творческих экспериментах основателя Telegram. Она заявила, что отказывается верить в существование ИИ-песен в исполнении Павла Дурова, назвав эту информацию абсурдной.

Поводом для обсуждения послужил недавний факт: основатель мессенджера опубликовал в своём канале трек "Свой живой интернет" под псевдонимом "Дурикович". Вокальная партия была сгенерирована нейросетью, а тексты композиции были посвящены теме "свободного интернета" и обхода блокировок.

"Это просто мой сон при температуре 40 вот сейчас, если честно. Да Павел Дуров никогда бы не взял себе псевдоним Дурикович", — поделилась Водонаева c kp.ru, комментируя услышанное. По её мнению, это противоречит имиджу программиста.

Водонаева не исключила, что кто-то мог специально распространять подобную информацию в качестве первоапрельской шутки, но реальность происходящего вызывает у неё большие сомнения. Она отметила, что даже если ей лично включат весь плейлист новоиспеченного артиста, это не изменит её мнения.

Сам Дуров подтвердил новое увлечение в своём Telegram-канале. Он признался, что ещё в 90-х увлекался созданием треков, а сейчас решил "возродить это хобби на базе современных инструментов".