Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Любовь в объективе: как мысли о Брэдли Купере помогают Джиджи Хадид блистать на публике
Градус преткновения: как поездка на шашлыки превращается в досмотр ГИБДД
Охота на миллизаряды: физики из США готовят революцию в поиске частиц
Квартира по цене комнаты? В чем подвох самых дешевых объявлений Москвы, которые лучше пролистать
Верховный суд РФ подтвердил запрет на завершение обгона через сплошную линию
Беззаботность в прошлом: почему дети Татьяны Лазаревой* мечтают о возвращении на родину
Ошибка в миллионы тонн: как новые габариты Юпитера меняют физику газовых гигантов
Стереотипы о космосе рухнули: даже малые ледяные тела способны удерживать газ
Кому нужен кабинет: как Шаляпин разоблачил провокацию о своих планах в Госдуме

Образ против нейросети: почему Водонаева отказывается признавать треки Павла Дурова

Шоу-бизнес

Телеведущая и блогерша Алёна Водонаева крайне скептически оценила новость о творческих экспериментах основателя Telegram. Она заявила, что отказывается верить в существование ИИ-песен в исполнении Павла Дурова, назвав эту информацию абсурдной.

Павел Дуров и Юлия Вавилова
Фото: Telegram by Telegram-канал Юлии Вавиловой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Павел Дуров и Юлия Вавилова

Поводом для обсуждения послужил недавний факт: основатель мессенджера опубликовал в своём канале трек "Свой живой интернет" под псевдонимом "Дурикович". Вокальная партия была сгенерирована нейросетью, а тексты композиции были посвящены теме "свободного интернета" и обхода блокировок.

"Это просто мой сон при температуре 40 вот сейчас, если честно. Да Павел Дуров никогда бы не взял себе псевдоним Дурикович", — поделилась Водонаева c kp.ru, комментируя услышанное. По её мнению, это противоречит имиджу программиста.

Водонаева не исключила, что кто-то мог специально распространять подобную информацию в качестве первоапрельской шутки, но реальность происходящего вызывает у неё большие сомнения. Она отметила, что даже если ей лично включат весь плейлист новоиспеченного артиста, это не изменит её мнения.

Сам Дуров подтвердил новое увлечение в своём Telegram-канале. Он признался, что ещё в 90-х увлекался созданием треков, а сейчас решил "возродить это хобби на базе современных инструментов".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Домашние животные
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Красота и стиль
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Садоводство, цветоводство
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Русофобский говор в Ереване: Медведев вскрыл истинное лицо предателей на саммите Армения — ЕС
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Запад признал капитуляцию: Путин в Майами может нанести фатальный удар по ЕС
Конец миграционной вольницы: силовики Душанбе теперь под прямым надзором Кремля
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Последние материалы
Любовь в объективе: как мысли о Брэдли Купере помогают Джиджи Хадид блистать на публике
Забытый герой колхозных полей: скрытный хищник спасал урожай и держал грызунов в страхе
Градус преткновения: как поездка на шашлыки превращается в досмотр ГИБДД
Охота на миллизаряды: физики из США готовят революцию в поиске частиц
Тень работает на урожай, а не против него: правильные культуры растут даже при 4 часах света
Квартира по цене комнаты? В чем подвох самых дешевых объявлений Москвы, которые лучше пролистать
Верховный суд РФ подтвердил запрет на завершение обгона через сплошную линию
Информационный яд не сработал: вбросы ЦРУ тщетно раскачивают лодку внутри России
Беззаботность в прошлом: почему дети Татьяны Лазаревой* мечтают о возвращении на родину
Ошибка в миллионы тонн: как новые габариты Юпитера меняют физику газовых гигантов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.