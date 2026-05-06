Любовь в объективе: как мысли о Брэдли Купере помогают Джиджи Хадид блистать на публике

На Met Gala 2026 Джиджи Хадид появилась на красной дорожке одна. Брэдли Купера заметили позже внутри музея, но это не помешало модели впервые публично высказаться об их романе.

Джиджи Хадид, модель
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Джиджи Хадид by Личный Инстаграм-аккаунт Джиджи Хадид
Во время прямого эфира Vogue супермодель беседовала с Эшли Грэм и Карой Делевинь. Журналисты спросили, как ей удаётся сохранять спокойствие и сиять перед камерами. Хадид призналась: секрет в правильном настрое.

"Я стараюсь настроиться на позитивный лад. Наша работа заключается в том, чтобы настроиться правильно и думать о хорошем, и тогда улыбка появляется в глазах, и ты светишься. Когда я думаю о Кхай и о Брэдли, я сразу улыбаюсь", — поделилась модель.

Для выхода на бал Джиджи выбрала полупрозрачный наряд от Miu Miu, который, по данным Vogue, собрал в себе детали всех её любимых коллекций бренда. Пара уже посещала Met Gala в 2023 году — ещё до того, как пошли слухи об их отношениях. Позже их не раз видели вместе как на публичных мероприятиях, так и в неформальной обстановке.

У Хадид и Купера есть дочери от предыдущих союзов. Модель воспитывает 5-летнюю Кхай от экс-бойфренда Зейна Малика. У актёра — 8-летняя Леа Де Сен от Ирины Шейк

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.