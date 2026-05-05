Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Верховный суд РФ подтвердил запрет на завершение обгона через сплошную линию
Ошибка в миллионы тонн: как новые габариты Юпитера меняют физику газовых гигантов
Стереотипы о космосе рухнули: даже малые ледяные тела способны удерживать газ
Кому нужен кабинет: как Шаляпин разоблачил провокацию о своих планах в Госдуме
Троллейбусная плавность или риск: вся правда о японских и китайских вариаторах
Очень здорово, что скоро у нас не будет взиматься подоходный налог с населения... — писала газета Труд 6 мая 1960 года
Дорогое видео: как скрытая съёмка Лерчек обернулась для девушки потерей клубной карты
Гудки вместо ответа: в мэрии Новосибирска нашлись линии, где горожан ждёт тишина
Цена бесплатного совета: как нейросети вводят в заблуждение пользователей во Владивостоке

Беззаботность в прошлом: почему дети Татьяны Лазаревой* мечтают о возвращении на родину

Шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева*, живущая в Испании, в подкасте издания "Эхо"** призналась, что её дети хотели бы вернуться в Россию.

Татьяна Лазарева
Фото: instagram by личный аккаунт Татьяны Лазаревой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Лазарева

Причина — ностальгия по беззаботному и счастливому детству, которое осталось там. За границей же, особенно для подростков, жизнь сразу стала взрослой и полной сложностей.

"Они всё равно хотят [вернуться], потому что там была хорошая, детская, беззаботная, счастливая жизнь, а здесь, особенно для подростков, сразу стала взрослая, сложная [жизнь]", — сказала ведущая.

При этом, как отметила Лазарева, дети не могут приехать в Россию. Она назвала эмиграцию "сложным скачком во взрослении" для подростков, который даётся им нелегко.

Ранее телеведущая признавалась, что понимает своих подписчиц-эмигранток, тоскующих по родине. Однако, по её мнению, новая жизнь за границей всё же лучше, чем возвращение обратно.

* Татьяна Лазарева признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** признано в РФ нежелательной организацией

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Садоводство, цветоводство
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Десять стран объединяют флоты у границ РФ: какие регионы России попадают в зону риска
Военные новости
Десять стран объединяют флоты у границ РФ: какие регионы России попадают в зону риска
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Новости Армении
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Русофобский говор в Ереване: Медведев вскрыл истинное лицо предателей на саммите Армения — ЕС
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Запад признал капитуляцию: Путин в Майами может нанести фатальный удар по ЕС
Конец миграционной вольницы: силовики Душанбе теперь под прямым надзором Кремля
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Последние материалы
Верховный суд РФ подтвердил запрет на завершение обгона через сплошную линию
Беззаботность в прошлом: почему дети Татьяны Лазаревой* мечтают о возвращении на родину
Информационный яд не сработал: вбросы ЦРУ тщетно раскачивают лодку внутри России
Больше чем специя: как лавровый лист помогает навести идеальный порядок в вашем доме
Ошибка в миллионы тонн: как новые габариты Юпитера меняют физику газовых гигантов
Настоящий мужской ужин без капризов: сытное блюдо с чесночным ароматом, которое готовится само
Закат зеркального отражения: как мозг одаренных детей ускоренно превращается в мощный хаб
Секретный союзник под кустом: какое растение превращает землю в черное золото и кормит картошку азотом
Мастер-класс по ландшафту: как превратить сад в яркое полотно с помощью циннии
Кислота, острота и свежесть: секреты создания правильного овощного сопровождения к плову
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.