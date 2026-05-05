Беззаботность в прошлом: почему дети Татьяны Лазаревой* мечтают о возвращении на родину

Телеведущая Татьяна Лазарева*, живущая в Испании, в подкасте издания "Эхо"** призналась, что её дети хотели бы вернуться в Россию.
Причина — ностальгия по беззаботному и счастливому детству, которое осталось там. За границей же, особенно для подростков, жизнь сразу стала взрослой и полной сложностей.
"Они всё равно хотят [вернуться], потому что там была хорошая, детская, беззаботная, счастливая жизнь, а здесь, особенно для подростков, сразу стала взрослая, сложная [жизнь]", — сказала ведущая.
При этом, как отметила Лазарева, дети не могут приехать в Россию. Она назвала эмиграцию "сложным скачком во взрослении" для подростков, который даётся им нелегко.
Ранее телеведущая признавалась, что понимает своих подписчиц-эмигранток, тоскующих по родине. Однако, по её мнению, новая жизнь за границей всё же лучше, чем возвращение обратно.
* Татьяна Лазарева признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** признано в РФ нежелательной организацией
Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.