Кому нужен кабинет: как Шаляпин разоблачил провокацию о своих планах в Госдуме

Прохор Шаляпин в своём Telegram-канале опроверг информацию о том, что якобы хочет получить собственный кабинет в Государственной думе. Артист заявил, что никогда не планировал становиться чиновником или уходить в политику.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

Поводом для опровержения стал пост Telegram-канала "Свита Короля". Там со ссылкой на бывшую подругу певца утверждалось, что Шаляпин мечтает о депутатском кресле, званиях и множестве наград. Авторы канала также назвали его талант "весьма посредственным" и предположили, что артист пытается найти новый способ оставаться на плаву.

"Зачем так нагло врать? И какая ещё подруга? Как легко, оказывается, выдумать провокацию по заказу и подать её как инфу от "подруги". Никаких кабинетов мне не надо", — написал Шаляпин.

Певец подчеркнул, что неоднократно говорил о нежелании связываться с политикой и госслужбой. Он назвал слухи провокацией, заказанной неизвестными, и посоветовал читателям не верить анонимным источникам.