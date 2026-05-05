От апелляции до свободы: как Гуф оценил решение суда о прекращении преследования

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) впервые высказался о прекращении уголовного дела по резонансному конфликту в банно-оздоровительном комплексе Подмосковья.

Музыкант признался, что до последнего момента не верил в такой исход, хотя очень на него надеялся. В феврале Наро-Фоминский городской суд приговорил Долматова к одному году условно, что артист счёл несправедливым и сразу заявил о намерении подавать апелляцию.

"Решил, что драться на улице я точно не буду больше. И с прямыми эфирами подзавяжу", — поделился Гуф в разговоре с Super.ru.

Он отметил, что инцидент и последующее разбирательство стали для него серьёзным уроком.

Ключевую роль в пересмотре дела сыграло то, что мужчина, признанный потерпевшим, простил артиста и лично попросил прекратить расследование. Суд первой инстанции эти обстоятельства не учёл, но 5 мая Московский областной суд отменил приговор, полностью прекратив производство в связи с примирением сторон.