От апелляции до свободы: как Гуф оценил решение суда о прекращении преследования

Шоу-бизнес

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) впервые высказался о прекращении уголовного дела по резонансному конфликту в банно-оздоровительном комплексе Подмосковья.

Фото: commons.wikimedia.org by Alina Platonova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Музыкант признался, что до последнего момента не верил в такой исход, хотя очень на него надеялся. В феврале Наро-Фоминский городской суд приговорил Долматова к одному году условно, что артист счёл несправедливым и сразу заявил о намерении подавать апелляцию.

"Решил, что драться на улице я точно не буду больше. И с прямыми эфирами подзавяжу", — поделился Гуф в разговоре с Super.ru.

Он отметил, что инцидент и последующее разбирательство стали для него серьёзным уроком.

Ключевую роль в пересмотре дела сыграло то, что мужчина, признанный потерпевшим, простил артиста и лично попросил прекратить расследование. Суд первой инстанции эти обстоятельства не учёл, но 5 мая Московский областной суд отменил приговор, полностью прекратив производство в связи с примирением сторон.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
