Дорогое видео: как скрытая съёмка Лерчек обернулась для девушки потерей клубной карты

Шоу-бизнес

В элитном фитнес-клубе, где занимается Валерия Чекалина (Лерчек), разгорелся скандал. Посетительницу по имени Алина, которая тайно сняла блогершу на видео, исключили из заведения.

Фото: ВК-аккаунт блогера Лерчек by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вместе с членством девушка потеряла и абонемент — по слухам, он стоил 350 тысяч рублей. Но винит Алина не политику клуба, а саму Чекалину. Об этом сообщает "СтарХит".

В своём Telegram-канале Алина рассказала, что уведомление об исключении пришло без предупреждения. В клубе отказались объяснять причины, сославшись на решение руководства. При этом девушка уверена: дело именно в жалобе Лерчек, хотя администрация назвала другую причину — съёмку себя на телефон во время тренировок.

"Естественно, я не единственная, кто снимает себя во время тренировок, ну да ладно. Вот вам ещё один жизненный пример, где решают бабки. Если раньше я желала скорейшего выздоровления той твари, которая пожаловалась, то теперь искренне желаю гореть в аду. Все горите в аду за свои действия, карма существует", — написала блогерша.

Между тем ещё в конце марта, когда появились первые слухи о визите Лерчек в фитнес-клуб, её бойфренд Луис Сквиччиарини объяснял: тренировки, в частности плавание, предписаны врачом для избежания осложнений на спину. Он призвал не беспокоить больную женщину и не насмехаться над её борьбой за жизнь.

Напомним, у Валерии Чекалиной диагностировали рак желудка четвёртой стадии после рождения четвёртого ребёнка. Сейчас она проходит химиотерапию в государственном онкоцентре, из‑за лечения у неё выпали волосы. Блогерша регулярно делится снимками из больницы, а её возлюбленный сообщает о положительной динамике. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
