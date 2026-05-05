Сильнее статуса: какие три знаменитые женщины стали опорой для Киркорова в моменты отчаяния

Филипп Киркоров отпраздновал 59-летие в кругу близких друзей. На вечеринке певец произнёс откровенную речь, в которой назвал имена трёх женщин, оказавшихся рядом в самый тяжёлый период его жизни. Видео с этим фрагментом опубликовала Ксения Собчак.

Артист поблагодарил Яну Рудковскую, Викторию Шелягову и саму Собчак. По его словам, именно они вытащили его из "пике", несмотря на его статус. Киркоров признался, что его всегда поддерживали сильные, красивые и искренне любящие его женщины.

"Яна, Вика, Ксюша… Были рядом и вытащили меня из этого пике. Вот так меня дрессируют эти сильные женщины, несмотря на весь статус… Вашим вторым половинам, которые поддерживали, с понимаем относились, когда среди ночи вы подрывались и спасали меня. Это, конечно, дорогого стоит. Я это навсегда запомню. Именно ваша любовь вытащила меня из той бездны, в которой я находился в прошлом году", — высказался именинник.

При этом Киркоров отметил, что приближение 60 лет даётся ему гораздо сложнее, чем год назад — хотя именно прошлый год выдался для него особенно трудным.

На празднике также присутствовали Евгений Петросян, Григорий Лепс, Люся Чеботина и другие звёзды. Первыми именинника поздравили его дети — 14-летняя Алла-Виктория и 13-летний Мартин.