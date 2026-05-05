Магия исчезла: как Алексей Потехин объяснил свой драматичный уход из группы Руки Вверх!

Алексей Потехин впервые откровенно рассказал об уходе из группы "Руки Вверх!". Причиной стала потеря связи с Сергеем Жуковым — как на сцене, так и в жизни. По словам музыканта, азарт пропал, а творчество превратилось в рутину.

Сергей Жуков и Алексей Потехин
Фото: flickr by Alexander Plushev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сергей Жуков и Алексей Потехин

Потехина перестал устраивать драйв на концертах. Он не чувствовал взаимодействия с коллегой во время выступлений. В какой-то момент, признаётся экс-солист, перестали получаться и новые хиты. Именно это и привело к решающему разговору.

"Я говорю: "Серёга, это вообще отстой". А он: "Тогда ты сам возьми и пиши. Кто ты, собственно, такой?" Я говорю: "Здрасьте, мы столько лет работали, а теперь кто я такой". И тогда "Руки вверх" закончились", — поделился Потехин в интервью kp.ru.

По словам артиста, в их тандеме Жуков обычно писал музыку, а Потехин создавал настроение и придумывал, о чём должна быть песня. Именно так, по его версии, и рождались хиты. Но когда магия перестала работать, а взаимопонимание исчезло, продолжать совместное творчество стало невозможно.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
