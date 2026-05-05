Заложница собственных хитов: почему Ирина Салтыкова больше не выпускает новые песни

Певица Ирина Салтыкова призналась, что не планирует пополнять свой репертуар. Артистка считает, что у неё и так достаточно хитов, которые публика хочет слышать на концертах.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ирина Салтыкова

Свободного места для новых треков в программе просто нет. Сольник Салтыковой состоит из 22 песен, и 19 из них — с клипами. По словам певицы, зрители знают каждую композицию и приходят именно за ними.

"Мне даже негде там петь новые песни. Потому что люди их все хотят услышать. Все, кто ходят на мои концерты, знают все мои песни", — поделилась артистка в разговоре с ТАСС.

При этом Салтыкова не против экспериментов с форматом. Она рассматривает возможность снять клип с помощью искусственного интеллекта — этим направлением профессионально занимается её дочь. Певица называет её настоящим специалистом в нейросетях.

Ранее Ирина Салтыкова высказывалась по поводу увеличения гонораров артистов и связывала этот процесс с инфляцией.