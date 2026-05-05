Свобода ради творчества: почему суд решил простить рэпера Гуфа за драку в Апрелевке

Рэперу Гуфу (Алексею Долматову) отменили условный приговор по делу о драке в подмосковной бане.

Фото: commons.wikimedia.org by Alina Platonova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гуф

Как сообщает Telegram-канал Shot, уголовное дело прекращено — артист полностью возместил ущерб, а обе стороны (и сам музыкант, и потерпевшие) просили остановить преследование. Претензий к Гуфу больше нет.

В суде рэпер признался, что ему по-прежнему стыдно за тот инцидент. Условный срок серьёзно его беспокоил: у артиста двое детей, к тому же он часто выезжает на концерты в Казахстан, Грузию и другие страны.

"Я в России хорошо себя чувствую, но когда надо мной висит условное, у меня двое детей, я артист, мне иногда надо выезжать куда-то попеть песни. Никуда не собираюсь сваливать. Но когда висит условное, очень беспокоит меня", — отметил рэп-артист.

Он добавил, что надеется на справедливость и честность, и напомнил, что журналисты знают его как "хорошего парня".

Напомним, инцидент произошёл в октябре 2024 года в Апрелевке. Гуф с компанией арендовал баню, после чего якобы не доплатил и подрался с братом управляющей, который оказался сотрудником ППС. Рэпера обвинили в мелком хулиганстве и отъёме телефона, хотя сам артист отрицал побои и кражу.

Суд тогда приговорил его к одному году условно. Теперь, после полного возмещения ущерба и ходатайств сторон, уголовное преследование полностью прекращено.