Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цветы вне закона: как обычная клумба может привести к уголовному преследованию
Банкротство смывает долги, но какой ценой: почему этот юридический трюк подходит не каждому
Россияне массово уходят в самозанятые: за этим решением стоит не свобода, а жесткая реальность
Неидеальный муж оказался лучше всех: за какой недостаток Юлия Снигирь обожает своего супруга
Бензиновый бак вместо розетки: почему идеальным электромобилем внезапно признали гибрид
Тайная жизнь звёзд: как развивался роман Алексея Воробьёва и Аиды Гарифуллиной в разлуке
Армению втягивают в большую игру: у границ России появился новый очаг напряжения
Банкротство сжигает мосты: как способ обнулить долги превращается в долгоиграющее клеймо
Полезно на вид, но коварно внутри: привычные продукты провоцируют изжогу и раздражают желудок

Свобода ради творчества: почему суд решил простить рэпера Гуфа за драку в Апрелевке

Шоу-бизнес

Рэперу Гуфу (Алексею Долматову) отменили условный приговор по делу о драке в подмосковной бане.

Гуф
Фото: commons.wikimedia.org by Alina Platonova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гуф

Как сообщает Telegram-канал Shot, уголовное дело прекращено — артист полностью возместил ущерб, а обе стороны (и сам музыкант, и потерпевшие) просили остановить преследование. Претензий к Гуфу больше нет.

В суде рэпер признался, что ему по-прежнему стыдно за тот инцидент. Условный срок серьёзно его беспокоил: у артиста двое детей, к тому же он часто выезжает на концерты в Казахстан, Грузию и другие страны.

"Я в России хорошо себя чувствую, но когда надо мной висит условное, у меня двое детей, я артист, мне иногда надо выезжать куда-то попеть песни. Никуда не собираюсь сваливать. Но когда висит условное, очень беспокоит меня", — отметил рэп-артист.

Он добавил, что надеется на справедливость и честность, и напомнил, что журналисты знают его как "хорошего парня".

Напомним, инцидент произошёл в октябре 2024 года в Апрелевке. Гуф с компанией арендовал баню, после чего якобы не доплатил и подрался с братом управляющей, который оказался сотрудником ППС. Рэпера обвинили в мелком хулиганстве и отъёме телефона, хотя сам артист отрицал побои и кражу.

Суд тогда приговорил его к одному году условно. Теперь, после полного возмещения ущерба и ходатайств сторон, уголовное преследование полностью прекращено. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Садоводство, цветоводство
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Наука и техника
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Мир. Новости мира
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников Елена Мороз Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Радары видели пустоту, а там летела гора металла: как советский гений обманул физику и НАТО
Сенсация для тех, кому за 40: найдена хитрость, как вернуть силу мышц и выносливость за две недели
Сенсация для тех, кому за 40: найдена хитрость, как вернуть силу мышц и выносливость за две недели
Последние материалы
Цветы вне закона: как обычная клумба может привести к уголовному преследованию
Без штанг и приседаний: 3 упражнения для ровных бедер и гладкой кожи за 8 минут
Банкротство смывает долги, но какой ценой: почему этот юридический трюк подходит не каждому
Лёгкое мерцание вместо тяжёлых оттенков: новый приём делает губы мягче и визуально моложе
Увлажняющий крем с SPF — это ловушка: почему косметика 2 в 1 даёт лишь иллюзию безопасности
Минобороны РФ предупредило, но риски ударов по центру Киева для Зеленского невелики
Россияне массово уходят в самозанятые: за этим решением стоит не свобода, а жесткая реальность
Неидеальный муж оказался лучше всех: за какой недостаток Юлия Снигирь обожает своего супруга
Бензиновый бак вместо розетки: почему идеальным электромобилем внезапно признали гибрид
Тайная жизнь звёзд: как развивался роман Алексея Воробьёва и Аиды Гарифуллиной в разлуке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.