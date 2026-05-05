Испытание верности: почему пути Кати Гордон и Леры Кудрявцевой окончательно разошлись

Катя Гордон в своём Telegram-канале отреагировала на недавние высказывания Леры Кудрявцевой о женской дружбе и предательстве. Экс-подруги, которые долгое время были близки, сейчас почти не общаются. Гордон заявила, что её путь с телеведущей разошёлся, но плохо о ней она никогда не скажет.

По словам известного юриста, Лера остаётся для неё одной из ярчайших звёзд российского телевидения. К тому же Кудрявцева — крёстная мать её ребёнка, и этот статус Гордон ценит больше любых обид. Она также допустила, что однажды они помирятся и будут смеяться над нынешней ситуацией — но сейчас обе просто устали друг от друга.

"Нам стало действительно в какой-то момент тяжело. Это "тяжело" состоит из разных нюансов и ключевых недопониманий друг друга. Плюс в наши отношения вмешалась Таня Тур, человек крайне сложный, и внесла свою нехорошую лепту в наши сложности и усталость друг от друга", — написала Гордон.

Она подчеркнула: если бы не вмешательство продюсера Татьяны Тур и не совместная деятельность вне дружбы, ссора могла бы не случиться ещё очень долгие годы.

Напомним, на концерте "Песни победы" Кудрявцева рассуждала о том, что её не раз предавали и оставляли виноватой, хотя она хотела как лучше. Телеведущая тогда заметила: "Не делай добра, не получишь зла". При этом она заявила, что продолжает верить в женскую дружбу.