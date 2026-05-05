Грань терпения: почему Рита Дакота считает решение Наташи Королёвой опасным для женщин

Певица Рита Дакота в Instagram*-аккаунте выступила против точки зрения Натальи Подольской о прощении неверности. Поводом стало интервью, в котором Подольская восхитилась Наташей Королёвой, "окутавшей и поддержавшей" Тарзана после его измены.

Рита Дакота

Дакота заявила, что категорически не согласна. Артистка сама прошла через измены и жестокое обращение в первом браке. По её словам, попытки "окутывать" мужчину, который предаёт, ведут к разрушению психики женщины.

"Я была в браке с мужчиной, который ко мне ужасно относился, который мне изменял. Из этого брака я убежала с грудным ребёнком на руках. По сей день считаю, что это лучший выбор в моей жизни", — поделилась Дакота.

Она добавила, что уже больше семи лет в отношениях с другим мужчиной — режиссёром Фёдором Белогаем. По словам певицы, он "нравственный, чуткий, добрый, порядочный, верный".

В 2018-м Дакота развелась с певцом Владом Соколовским из-за его измен, в их браке родилась дочь Мия. Сейчас артистка призывает женщин не терпеть предательства, а уходить.

