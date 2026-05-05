Голоса поколений: почему Шаман хочет записать совместный трек с Надеждой Бабкиной

Певец Шаман, известный под настоящим именем Ярослав Дронов, впервые рассказал о планах записать дуэт с Надеждой Бабкиной.

Дронов отметил, что они с народной артисткой прекрасно общаются и уже обсуждают возможное сотрудничество. Сейчас он размышляет над форматом будущей композиции: либо напишет куплет, а припев сделает на основе русской народной песни в современной обработке, либо целиком возьмёт за основу традиционный фольклорный мотив.

"Мы прекрасно общаемся. Возможно, здесь получится [записать песню]", — цитирует Шамана Telegram-канал "Звездач".

Он не стал раскрывать детали, но дал понять, что переговоры находятся в активной фазе.

Бабкина ещё в октябре 2025 года подтверждала готовность к сотрудничеству, но уточняла, что дуэт зависит от желаний обеих сторон. Артистка также рассказывала, что Дронов часто бывает в её театре: "Он к нам приходит частенько, мы с ним беседуем, мы знаем друг друга очень давно".