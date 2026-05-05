Микрофон на полку? Полина Гагарина призналась, во что превратится её жизнь после сцены

Певица Полина Гагарина призналась, что уже сейчас задумывается о том, чем будет заниматься после завершения певческой карьеры. Артистка не скрывает: её главная отдушина — это дети, но не в смысле рождения новых, а в работе с уже подрастающим поколением.

По словам Гагариной, она хотела бы посвятить себя обучению и преподаванию. Конкретных планов по запуску курсов или школ пока нет, но исполнительница уверена, что со временем обязательно к этому придёт.

"Моя отдушина — дети. Не в смысле их рожать, хотя это тоже классно. Хотела бы заняться образованием детей", — поделилась Полина в беседе с порталом 7Дней. ru.

Она добавила, что именно дети дают ей невероятный заряд вдохновения.

Накануне певица также раскрыла своё главное правило в материнстве. По её мнению, необходимо как можно больше разговаривать с детьми и строить с ними доверительные отношения.