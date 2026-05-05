Непогода не помеха: как выглядит прогулка Аллы Пугачёвой в Лимасоле

Алла Пугачёва, последние пять лет живущая за пределами России, сейчас обосновалась на Кипре. 77-летняя певица старается не пропускать ежедневные прогулки — даже дождливая погода в Лимасоле не стала для неё помехой. Один из туристов сфотографировал артистку со спины и выложил снимок в интернет.
На кадре Примадонна одета в джинсы, синюю джинсовую куртку и белые кроссовки. От дождя её защищает светлый дождевик, накинутый поверх одежды. Идёт Алла Борисовна с заметным усилием, опираясь на трость — этот аксессуар уже давно стал для неё привычным.
"Даже в плохую погоду ходит. Видимо, врачи ей так посоветовали", — написал один из пользователей. Другие добавляют: "Прямо дождём запахло", а кто-то умиляется: "Ну что за малышка, обожаю!".
Впрочем, нашлись и резкие комментарии: "Малышка с клюкой. И смех, и грех", "Жалкое зрелище". Несмотря на полярные оценки, фотография вызвала живой отклик — люди обсуждают и состояние певицы, и её решение выходить на улицу в любую погоду.
