Непогода не помеха: как выглядит прогулка Аллы Пугачёвой в Лимасоле

Шоу-бизнес

Алла Пугачёва, последние пять лет живущая за пределами России, сейчас обосновалась на Кипре. 77-летняя певица старается не пропускать ежедневные прогулки — даже дождливая погода в Лимасоле не стала для неё помехой. Один из туристов сфотографировал артистку со спины и выложил снимок в интернет.

Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
На кадре Примадонна одета в джинсы, синюю джинсовую куртку и белые кроссовки. От дождя её защищает светлый дождевик, накинутый поверх одежды. Идёт Алла Борисовна с заметным усилием, опираясь на трость — этот аксессуар уже давно стал для неё привычным.

"Даже в плохую погоду ходит. Видимо, врачи ей так посоветовали", — написал один из пользователей. Другие добавляют: "Прямо дождём запахло", а кто-то умиляется: "Ну что за малышка, обожаю!".

Впрочем, нашлись и резкие комментарии: "Малышка с клюкой. И смех, и грех", "Жалкое зрелище". Несмотря на полярные оценки, фотография вызвала живой отклик — люди обсуждают и состояние певицы, и её решение выходить на улицу в любую погоду.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
