Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миллионы людей выдёргивают роутер из розетки: физики смеются, но психологи одобрили этот жест
От апелляции до свободы: как Гуф оценил решение суда о прекращении преследования
600 брошей в одном чемодане: чем закончилась попытка ввоза оригинального багажа в Кольцово
Длиннее, чем у американцев: этот монстр из СССР двигал горы, но оказался никому не нужным
Мошенники прячут вирусы в открытках к 9 Мая: одно нажатие — и смартфон уже под контролем
Работодатели нашли быстрый способ закрыть нехватку людей: ждать годами больше не придется
Без поблажек и привилегий: как Анна Пересильд готовится к штурму театрального вуза
Эффект капюшона и кроличьи глаза: распознаем опасный вирус по внешним признакам
Волжские горизонты Уфы: новый сезон навигации обещает смену портрета туриста

Разлука с отцом: почему Мария Машкова занимается самообвинениями после переезда в США

Шоу-бизнес

Мария Машкова, дочь народного артиста России Владимира Машкова, впервые откровенно заговорила о напряжённых отношениях с отцом. Актриса, покинувшая страну, призналась, что долгое время мучилась вопросом, достаточно ли она сделала как дочь.

Мария Машкова
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Машкова

По её словам, раньше они с отцом виделись лишь раз в год. После переезда в США эта возможность практически исчезла, что вызвало у неё поток самообвинений.

"Мы с отцом встречались раз в год, а так, получается, я его вообще не буду видеть? Словом, я продолжала самообвинения, чувствовала себя плохой дочерью, сделавшей недостаточно", — поделилась актриса в интервью проекту "Голос Берлина 97,2 FM".

Владимир Машков не поддержал решение дочери уехать в Америку. При этом Мария не скрывает, что регулярно сталкивается с критикой от подписчиков, однако возвращаться в Россию на постоянное место жительства не намерена.

Ранее, на своё 41-летие в апреле, актриса обратилась к родителям в соцсетях. Она опубликовала архивное детское видео и сдержанно поблагодарила отца — несмотря на то, что их отношения сложно назвать тёплыми. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Мир. Новости мира
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Мир. Новости мира
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Эффект пустой комнаты: как хранить сотни мелочей так, чтобы гости думали, что у вас идеальный порядок
Недвижимость
Эффект пустой комнаты: как хранить сотни мелочей так, чтобы гости думали, что у вас идеальный порядок
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников Елена Мороз Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам
Сенсация для тех, кому за 40: найдена хитрость, как вернуть силу мышц и выносливость за две недели
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Последние материалы
От апелляции до свободы: как Гуф оценил решение суда о прекращении преследования
600 брошей в одном чемодане: чем закончилась попытка ввоза оригинального багажа в Кольцово
Распознаём суррогат за секунду: простые приёмы экспресс-проверки сыра на прилавке
Биоинженерия от природы: скорпионы вооружились металлами для идеальной охоты
Длиннее, чем у американцев: этот монстр из СССР двигал горы, но оказался никому не нужным
Мошенники прячут вирусы в открытках к 9 Мая: одно нажатие — и смартфон уже под контролем
Работодатели нашли быстрый способ закрыть нехватку людей: ждать годами больше не придется
Разлука с отцом: почему Мария Машкова занимается самообвинениями после переезда в США
Тайный ингредиент ресторанов: как добиться идеального цвета борща за пару минут до готовности
Без поблажек и привилегий: как Анна Пересильд готовится к штурму театрального вуза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.