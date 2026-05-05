Разлука с отцом: почему Мария Машкова занимается самообвинениями после переезда в США

Мария Машкова, дочь народного артиста России Владимира Машкова, впервые откровенно заговорила о напряжённых отношениях с отцом. Актриса, покинувшая страну, призналась, что долгое время мучилась вопросом, достаточно ли она сделала как дочь.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мария Машкова

По её словам, раньше они с отцом виделись лишь раз в год. После переезда в США эта возможность практически исчезла, что вызвало у неё поток самообвинений.

"Мы с отцом встречались раз в год, а так, получается, я его вообще не буду видеть? Словом, я продолжала самообвинения, чувствовала себя плохой дочерью, сделавшей недостаточно", — поделилась актриса в интервью проекту "Голос Берлина 97,2 FM".

Владимир Машков не поддержал решение дочери уехать в Америку. При этом Мария не скрывает, что регулярно сталкивается с критикой от подписчиков, однако возвращаться в Россию на постоянное место жительства не намерена.

Ранее, на своё 41-летие в апреле, актриса обратилась к родителям в соцсетях. Она опубликовала архивное детское видео и сдержанно поблагодарила отца — несмотря на то, что их отношения сложно назвать тёплыми.