Борьба Лерчек за каждый вдох: озвучена причина, по которой она даже не думает о проигрыше

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, в новом видео рассказала о ходе лечения от рака желудка четвёртой стадии. Позади уже четыре процедуры химиотерапии из девяти запланированных. Блогер не скрывает, что приходится непросто.

Она старается фокусироваться на хорошем: еда остаётся внутри, насыщает организм витаминами и белками, а сама она крепнет день ото дня. Но ключевым, по словам Чекалиной, оказался совет лечащего врача.

"Я спросила у доктора о лайфхаке для победы. Она ответила: при одинаковых диагнозах пациенты с позитивным отношением к жизни показывают лучшие результаты и живут дольше", — поделилась блогерша.

Валерия даже не рассматривает вариант проиграть. Её главная мотивация — увидеть, как растут дети, и дожить до момента, когда она сможет стать бабушкой.

"Я хочу быть такой старенькой с палочкой. И я обязательно сделаю", — добавила она.

Напомним, у Лерчек диагностирован рак четвёртой стадии с метастазами в лёгких, ногах и позвоночнике. После начала лучевой терапии врачи удалили новообразование в позвонках, из‑за которого она не могла ходить самостоятельно.