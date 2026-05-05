Технологичное шоу на десерт: как на дне рождения Киркорова представили торт за полмиллиона

Торт-перфоманс на вечеринке по случаю дня рождения Филиппа Киркорова привлёк внимание публики не меньше, чем список гостей. Как сообщает Telegram-канал "Звездач", стоимость такого сладкого произведения начинается от 500 000 рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Филипп Киркоров на РНМП

Над десертом трудились кондитеры Марина и Максим Синицкие. Внутрь торта интегрировали около десяти спецэффектов, которые срабатывали автоматически — без участия персонала.

"Мы старались удивить не только вкусом, но и технологичностью. Каждый эффект запускается в строго заданный момент", — пояснили авторы шоу-десерта.

Среди приглашённых на 59-летие артиста были его дети — 14-летняя Алла-Виктория и 13-летний Мартин, а также Евгений Петросян, Григорий Лепс, Люся Чеботина, Марго, Алёна Блин и Виктория Шелягова. Друзья и близкие поздравили именинника одними из первых.