Торт-перфоманс на вечеринке по случаю дня рождения Филиппа Киркорова привлёк внимание публики не меньше, чем список гостей. Как сообщает Telegram-канал "Звездач", стоимость такого сладкого произведения начинается от 500 000 рублей.
Над десертом трудились кондитеры Марина и Максим Синицкие. Внутрь торта интегрировали около десяти спецэффектов, которые срабатывали автоматически — без участия персонала.
"Мы старались удивить не только вкусом, но и технологичностью. Каждый эффект запускается в строго заданный момент", — пояснили авторы шоу-десерта.
Среди приглашённых на 59-летие артиста были его дети — 14-летняя Алла-Виктория и 13-летний Мартин, а также Евгений Петросян, Григорий Лепс, Люся Чеботина, Марго, Алёна Блин и Виктория Шелягова. Друзья и близкие поздравили именинника одними из первых.
Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.