Тайная жизнь звёзд: как развивался роман Алексея Воробьёва и Аиды Гарифуллиной в разлуке

Алексей Воробьёв впервые откровенно описал старт отношений с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. В шоу "Две Юли" артист признался: после знакомства им пришлось пройти через несколько месяцев жизни на расстоянии.

Фото: commons.wikimedia.org by Masha.Kondrasheva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Певец Алексей Воробьёв

Первая встреча закончилась паузой больше чем на три месяца. Всё это время пара поддерживала связь только по телефону — созванивались по видео, болтали часами.

"Безумно хочется быть с человеком, хочется рядом его видеть, а не получается — это так было жёстко, правда", — поделился Воробьёв.

Сама Гарифуллина в ответах поклонникам назвала главные качества избранника. По её словам, она ценит в нём доброту, умение любить и заботиться, талант, юмор, искренность и мудрость.

Напомним, о романе стало известно только после свадьбы в прошлом году. Долгое время артисты не появлялись вместе на публике, игнорировали слухи о тайном браке и не делали публичных признаний.