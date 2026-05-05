Не делай добра: что телеведущая Лера Кудрявцева заявила о предательстве и женской дружбе

На праздничном концерте "Песни победы" телеведущая Лера Кудрявцева в разговоре с журналистами затронула тему человеческих отношений. Она призналась, что в своей жизни не раз сталкивалась с предательством и несправедливостью, однако сохраняет веру в женскую дружбу.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лера Кудрявцева

По словам Кудрявцевой, ей безразлично, что говорят за спиной. Она уверена: доверие между женщинами возможно, хотя на практике всё часто идёт не по плану.

"И переворачивают, и оставляют тебя виноватой, хотя ты пытаешься сделать как лучше. Не делай добра, не получишь зла", — поделилась ведущая.

Напомним, многолетняя дружба Леры Кудрявцевой и Кати Гордон завершилась. Некогда неразлучные подруги вместе выступали и даже запустили общий музыкальный проект. Причиной разрыва, как недавно рассказала Гордон, стал творческий тандем, в который вмешался "третий лишний" — продюсер Татьяна Тур.

Ранее юрист Катя Гордон резко высказалась о характере бывшей подруги Леры Кудрявцевой и сравнила его с фекалиями.