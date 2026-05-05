Репутация против денег: какой гонорар получил Рома Жёлудь в скандальном телешоу Звёзды под капельницей

Блогер Рома Жёлудь, известный под настоящим именем Игнат Керимов, в интервью Ксении Собчак впервые приоткрыл финансовые условия участия в скандальном реалити-шоу "Звёзды под капельницей".
По его словам, за проект ему заплатили несколько миллионов рублей, однако точную сумму он не уточнил из-за жёстких пунктов контракта, запрещающих разглашение деталей.
Собеседница предположила, что участники могли заработать около пяти миллионов. Жёлудь не стал опровергать эту цифру, но поправил ведущую: "Чуть-чуть поменьше, но ты почти угадала".
При этом блогер признался, что выбирал между двумя предложениями. Вторым был экстремальный проект "Звёзды в Африке" — но гонорар там оказался заметно ниже.
"Это объясняется гораздо меньшим влиянием на репутацию и имидж участника", — пояснил он в беседе с Собчак.
В итоге Жёлудь предпочёл более рискованное в репутационном плане шоу, потому что и сумма оказалась выше.
