Творческая медитация: как Холланд и Зендея восстанавливаются после съёмочного дня

На фестивале Bero Padel Classic в Лос-Анджелесе Том Холланд раскрыл детали быта с Зендеей. Поводом стал разговор с олимпийским чемпионом Томом Дейли, который подарил актёру вязаный держатель для банки безалкогольного пива в виде паутины.

Холланд оценил презент и признался, что рукоделие давно прописалось в их доме. Оказалось, пара вместе осваивает вязание крючком, чтобы расслабляться после съёмок.

"Мы с Зендеей вяжем крючком дома. Мне это очень нравится. Я не могу делать что-то ещё параллельно — нужно полностью сосредоточиться", — цитирует актёра издание People.

По его словам, монотонная работа помогает отключить мозг после тяжелого дня.

Зендея и Холланд познакомились на площадке первой части "Человека-паука" в 2017 году. О помолвке звёзд стало известно в январе 2025-го.