Юбилей Непосед в Кремле: звезды и Лидеры бизнеса объединились ради детей

В рамках грандиозного юбилейного концерта, посвящённого 35-летию студии "Непоседы", который в середине апреля прошел в Государственном Кремлевском дворце, состоялась знаковая встреча участников федерального проекта и премии "Лидеры бизнеса: деньги, дело, добро".

Фото: Пресс-служба театра-студии Непоседы is licensed under public domain Юбилейный концерт, посвящённый 35-летию студии Непоседы

Это мероприятие стало важным этапом церемонии награждения, подводящей итоги конкурса в специальной номинации "Добро" и объединило всех титульных участников проекта, поддержавших масштабное празднование юбилея "Непосед".

Особое внимание в 2026 году, объявленном Годом народного единства, было уделено некоммерческим организациям и бизнесу, реализующим социально значимые проекты в сферах образования, здравоохранения, поддержки населения и развития территорий.

"Для нас огромная честь приветствовать на премии "Лидеры России" в рамках пресс-конференции Татьяну Александровну Банникову, руководителя Курского филиала "Защитники Отечества, — поделилась продюсер проекта Мила Ермолаева. — Благодаря её неутомимой энергии в кратчайшие сроки нам удалось организовать приезд 100 человек, включая 58 детей, из Курской области на концерт легендарных "Непосед" в Кремле".

"Сегодня мы привезли в Кремль 58 детей из Курска. Это мамы и дети, которые остались жить на курской земле, — рассказала Татьяна Банникова. — Многие из этих ребят даже не представляют, что такое Кремль, поэтому для них это поистине грандиозное событие. Я от всего сердца благодарю продюсера Милу Ермолаеву и коммуникационное агентство "Граффа" — соорганизаторов проекта, которые взяли на себя финансирование и заботу о нашем приезде".

В ходе встречи слово было предоставлено еще одному почетному участнику проекта — президенту благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" Фаине Захаровой. Продюсер Мила Ермолаева подчеркнула значимость многолетнего партнерства проекта с фондом, которое берет начало еще в 2012 году. Отдельного упоминания удостоились знаковые благотворительные инициативы, реализованные в рамках сотрудничества, в частности — масштабные акции с участием Сергея Лазарева, выпускника известного коллектива "Непоседы".

"За моими плечами и фондом 75 тысяч спасённых детских жизней, — сообщила Фаина Захарова. — 1 июня фонду "Линия жизни" исполняется 22 года. Мы активно занимаемся поддержкой лечения детей, развитием передовых медицинских технологий, в том числе клеточной терапии. Но сегодня хочу подчеркнуть, что мы выделили 50 миллионов рублей целевой поддержки именно для детей — подопечных фонда "Защитники Отечества".

Спикерами пресс-конференции также выступили педагог театра-студии "Непоседы" Елена Трушковская, спортивный промоутер и бизнесмен Владимир Хрюнов, писатель и меценат Олег Рой, а также генеральные партнеры проекта "Лидеры бизнеса". На конференции обсудили участие представителей бизнеса в значимых экологических и социальных проектах. С докладами выступили Светлана Горянова, основатель компании "Айзен" — дистрибьютора премиальной японской косметики, Наталья Журавлева, создатель компании "Нигма и Ко" — производителя эксклюзивных конструкторов "Архитектура России", Виталий Дружинин — президент "Фонда по борьбе с борщевиком", Алекс Шнайдер — представитель сети знаменитых пекарен "Штолле" и другие. По окончанию конференции Татьяна Банникова и Фаина Захарова были отмечены специальными наградами премии "Лидеры бизнеса" в категории "Добро".

"Мы выражаем искреннюю признательность всем нашим партнёрам, чья помощь позволила реализовать эти столь важные инициативы, — обратилась к собравшимся Мила Ермолаева. — Особые поздравления с юбилеем направляем Елене Михайловне Пинджоян — художественному руководителю театра-студии "Непоседы". Юные звездочки и большие звёзды подарили гостям из Курска и всем зрителям невероятный праздник музыки, который совсем скоро на "Первом канале" увидит и услышит вся страна".

В грандиозном концерте, посвящённом 35-летию театра-студии "Непоседы" в Кремле, гостями которого в том числе стали 50 семей с детьми из Курской области, на одной сцене с юными талантами выступили звёзды российской эстрады: Сергей Лазарев, Валерия, Денис Клявер, Хабиб, Родион Газманов, Зара, Влад Топалов, Алексей Воробьев, Регина Тодоренко, Александр Олешко, Александра Воробьева, Эммануил Виторган, SHAMAN Дмитрий Колдун и многие другие. Художественный руководитель Елена Пинджоян подготовила особенную музыкальную программу для зрителей и собрала на одной сцене несколько поколений "Непосед". Звездные выпускники Сергей Лазарев и Влад Топалов, Юлия Малиновская и Артем Шалимов выступили ведущими концерта, а племянница Сергея Лазарева и также воспитанница знаменитой театра-студии — актриса Алина Лазарева — помогала новым юным звездочкам в подготовке. Знаковым моментом вечера стало выступление Заслуженного артиста РФ вместе с юными артистками Полиной Данильченко и Валерией Шевченко, они исполнили композицию "МЫ".

Театр-студия "Непоседы" — это легендарный детский коллектив. За 35 лет своей деятельности студия приобрела статус самой культовой кузницы молодых талантов.