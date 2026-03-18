Французский замок раздора: Брэд Питт наносит удар по тайным сделкам Анджелины Джоли

Вино, олигархи и суды: Брэд Питт идет в атаку
Актер Брэд Питт потребовал принудительно привлечь российского бизнесмена Юрия Шефлера к судебному разбирательству с Анджелиной Джоли из-за поместья «Шато Мираваль».
Многолетний спор за французский замок перешел в фазу жесткого юридического прессинга. Питт утверждает, что Джоли нарушила договоренность, продав свою долю в 2021 году владельцу SPI Group без его согласия. Пока некоторые артисты переживают карьерный сброс в эмиграции, голливудский истеблишмент делит активы стоимостью в десятки миллионов долларов. Шефлер, проживающий в Швейцарии, уклоняется от дачи показаний, однако защита Питта настаивает на его прямой вовлеченности в сделку, опираясь на конфиденциальную переписку. Ситуация напоминает затяжные процессы, где звезды требуют сотни миллионов с обидчиков, не желая идти на компромисс.
|Сторона
|Требование
|Статус
|Брэд Питт
|Принудительный допрос Юрия Шефлера
|В ожидании решения суда
|Анджелина Джоли
|Сокрытие деловой переписки
|Обязана передать 22 документа
На фоне этих разбирательств Питт укрепляет позиции. Недавнее решение судьи Лии Мартин обязало Джоли раскрыть массив личных сообщений. Это стало серьезным ударом для актрисы, чьи юристы пытались скрыть данные за соглашениями о неразглашении. Кейс «Мираваль» создает прецедент в области защиты прав совладельцев бизнеса. Биохимия виноделия в «Шато Мираваль» завязана на уникальном терруаре Прованса, что делает этот актив практически невоспроизводимым, а значит — бесценным в глазах инвесторов калибра Шефлера.
Питт намерен идти до конца, требуя от судов Лос-Анджелеса максимальной прозрачности.
Почему Питт так держится за эту винодельню?
Это не только бизнес, но и место их свадьбы, в которое он вложил миллионы долларов и личного времени на развитие бренда.
Что грозит Юрию Шефлеру?
В случае признания сделки недействительной, он может лишиться прав на долю в поместье и понести репутационные риски.