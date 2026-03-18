Вино, олигархи и суды: Брэд Питт идет в атаку

Актер Брэд Питт потребовал принудительно привлечь российского бизнесмена Юрия Шефлера к судебному разбирательству с Анджелиной Джоли из-за поместья «Шато Мираваль».

Брэд Питт, Анджелина Джоли
Фото: YouTube канал Егор Побирский by Скриншот видео YouTube канала Егор Побирский, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брэд Питт, Анджелина Джоли

Многолетний спор за французский замок перешел в фазу жесткого юридического прессинга. Питт утверждает, что Джоли нарушила договоренность, продав свою долю в 2021 году владельцу SPI Group без его согласия. Пока некоторые артисты переживают карьерный сброс в эмиграции, голливудский истеблишмент делит активы стоимостью в десятки миллионов долларов. Шефлер, проживающий в Швейцарии, уклоняется от дачи показаний, однако защита Питта настаивает на его прямой вовлеченности в сделку, опираясь на конфиденциальную переписку. Ситуация напоминает затяжные процессы, где звезды требуют сотни миллионов с обидчиков, не желая идти на компромисс.

Сторона Требование Статус
Брэд Питт Принудительный допрос Юрия Шефлера В ожидании решения суда
Анджелина Джоли Сокрытие деловой переписки Обязана передать 22 документа
Алексей Васильев, юрист-международник: «Стратегия Питта направлена на дискредитацию добросовестности покупателя. Если удастся доказать сговор, сделка может быть аннулирована». Елена Лаврова, бизнес-аналитик: «Это классическая битва за контроль над брендом. Винодельня — это не только земля, но и премиальный актив с высокой маржинальностью». Марк Штерн, эксперт по голливудскому праву: «Питт использует тактику измора. Подобные кейсы часто заканчиваются мировым соглашением, когда издержки превышают выгоду».
Сможет ли Питт доказать наличие «теневой договоренности» между Джоли и российским бизнесменом, учитывая международный статус всех участников процесса?

На фоне этих разбирательств другие представители шоу-бизнеса сталкиваются с куда более приземленными проблемами: например, когда именитые наследники работают в барах. Питт же, напротив, укрепляет позиции. Недавнее решение судьи Лии Мартин обязало Джоли раскрыть массив личных сообщений. Это стало серьезным ударом для актрисы, чьи юристы пытались скрыть данные за соглашениями о неразглашении. В то время как проблемы со здоровьем или чрезмерная погоня за молодостью становятся темами для таблоидов, кейс «Мираваль» создает прецедент в области защиты прав совладельцев бизнеса.

Биохимия виноделия в «Шато Мираваль» завязана на уникальном терруаре Прованса, что делает этот актив практически невоспроизводимым, а значит — бесценным в глазах инвесторов калибра Шефлера.

Стоит отметить, что юридические войны часто бьют по репутации не меньше, чем личные скандалы, будь то обвинения родственников в обмане или превращение искусства в эпатаж. Питт, однако, намерен идти до конца, требуя от судов Лос-Анджелеса максимальной прозрачности.

Почему Питт так держится за эту винодельню?

Это не только бизнес, но и место их свадьбы, в которое он вложил миллионы долларов и личного времени на развитие бренда.

Что грозит Юрию Шефлеру?

В случае признания сделки недействительной, он может лишиться прав на долю в поместье и понести репутационные риски.

