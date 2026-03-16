Милосердие закончилось на пороге суда: Лариса Долина требует 176 миллионов с обидчиков

В правовом поле вокруг народной артистки Ларисы Долиной разворачивается новый акт масштабной драмы. Несмотря на недавние заявления певицы о духовном перерождении и прощении всех недоброжелателей, реальность оказалась прагматичнее: в Балашихинский городской суд поступил иск, сумма которого заставляет иначе взглянуть на границы этого милосердия. 176 миллионов рублей — именно в такую цену звезда оценила нанесенный ей имущественный вред.
Ситуация выглядит парадоксально на фоне медийного шлейфа. После того как новая песня Долиной с тревожным названием "Последнее прощай" была воспринята публикой как точка в затянувшихся спорах, юристы артистки инициировали новый виток борьбы. Ответчиками по делу выступают лица, уже знакомые следствию по громкому делу о мошенничестве: Цырульникова, Леонтьев, Каменецкий и Основа.
История с квартирой в Хамовниках стала не просто частным инцидентом, а социальным феноменом. Судебные тяжбы Ларисы Долиной настолько глубоко проникли в общественную повестку, что даже Иосиф Пригожин был вынужден комментировать возможную смену "народного гнева на милость" в отношении певицы, чья репутация подверглась серьезному испытанию из-за неоднозначных обстоятельств сделки.
Новый иск — это попытка Ларисы Долиной компенсировать финансовые потери, возникшие в результате "фиктивной" продажи её пятикомнатной квартиры. Эксперты отмечают, что сумма в 176 миллионов рублей включает в себя не только прямые убытки от перевода средств на подставные счета, но и сопутствующий ущерб. Это важный шаг, учитывая, что утерянное жилье в центре Москвы вынудило артистку искать альтернативные варианты размещения и менять привычный уклад жизни.
Судебный процесс обещает быть детальным, так как следствию необходимо установить точную роль каждого из участников в цепочке хищения. Лариса Александровна настаивает, что стала жертвой сложной психологической манипуляции со стороны лиц, выдававших себя за сотрудников спецслужб. В то время как одни коллеги по цеху сочувствуют звезде, другие, например певица Слава, открыто высказывают альтернативную позицию, что подчеркивает неоднозначность восприятия дела в шоу-бизнесе.
"Подобные иски о возмещении вреда в рамках уголовных дел — стандартная практика, однако в случае с медийными персонами они всегда приобретают оттенок публичного сведения счетов", — отметил в беседе с Pravda. Ru риэлтор и брокер Кирилл Фёдоров.
Ответчики по иску — Цырульникова, Леонтьев, Каменецкий и Основа — уже получили реальные сроки. Роль этих людей в схеме была технической, но ключевой: они выступали дроперами и курьерами, через которых проходили гигантские суммы наличности. Самое суровое наказание получила Анжела Цырульникова — 7 лет лишения свободы. Именно к ним певица теперь предъявляет материальные претензии, пытаясь взыскать средства, которые "растворились" в криминальных схемах.
Следствие доказало, что взаимодействие с артисткой велось методично в течение нескольких месяцев. Пока одни участники группы создавали "информационный купол", убеждая Долину в необходимости фиктивной сделки, другие занимались логистикой финансов. Это дело стало настолько вопиющим, что вызвало волну критики в адрес защиты прав собственности. Кое-кто даже высказывал радикальные предложения о выселении самой Долиной, что лишь подлило масла в огонь дискуссии.
|Фигурант дела
|Приговор суда
|А. Н. Цырульникова
|7 лет колонии + 1 млн штрафа
|Д. М. Леонтьев
|7 лет колонии + 900 тыс. штрафа
|А. И. Каменецкий
|7 лет колонии + 900 тыс. штрафа
|А. Д. Основа
|4 года колонии + 900 тыс. штрафа
Широкий резонанс вызвало недавнее интервью певицы, где она заявила: "Я всех простила. Как всегда. Не держу ни на кого зла и иду дальше". Для многих поклонников эти слова стали символом духовной силы, однако новый иск к осужденным курьерам на 176 миллионов рублей внес коррективы в этот образ. Очевидно, что христианское прощение в сознании артистки не отменяет гражданско-правовой ответственности виновных.
Критики указывают на то, что "всех" в данном контексте, вероятно, касалось лишь хейтеров и праздных наблюдателей, но никак не тех, кто лишил её семейного гнезда. В то время как другие звезды, например Елена Блиновская, сталкиваются с последствиями своих финансовых схем, Долина борется за статус жертвы, имеющей право на полную реституцию.
"Юридическое прощение и эмоциональное — это разные плоскости. С точки зрения закона, требование компенсации вреда является логичным продолжением обвинительного приговора", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.
Весной 2024 года Долина оказалась под беспрецедентным давлением мошенников. В результате сложной многоходовой комбинации она продала свою элитную недвижимость Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Певица была убеждена, что участвует в секретной операции по поимке преступников, а сделка носит лишь формальный характер. Однако реальность оказалась жестче: деньги ушли в неизвестном направлении, а новая владелица предъявила права на жилплощадь.
Судебные баталии прошли все инстанции. Если сначала суды вставали на сторону артистки, то Верховный суд в декабре 2025 года поставил точку, признав Лурье добросовестным покупателем. Аргумент о том, что Долина, будучи опытным индивидуальным предпринимателем, должна была осознавать риски, стал решающим. Теперь, потеряв право на квартиру, певица вынуждена взыскивать средства с непосредственных участников преступной группы, чей реальный финансовый потенциал вызывает большие сомнения.
"Включение в ЕГРН записи о праве собственности — это мощный юридический факт, который крайне сложно оспорить после признания покупателя добросовестным", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru оценщик недвижимости Роман Зайцев.
Слова о прощении касались морально-этического аспекта и отношения к обсуждению ситуации в медиа. Иск на 176 миллионов рублей является гражданско-правовым инструментом защиты имущественных интересов. Одно не исключает другого: человек может не держать обиды, но требовать возврата украденного по закону.
Юридически шансы есть, так как их вина доказана приговором суда. Однако фактически взыскание такой крупной суммы с лиц, отбывающих наказание в колонии, крайне затруднено, если у них нет обнаруженных активов или скрытого имущества.
Это неофициальный термин, возникший после данного дела. Он описывает юридическую коллизию, при которой продавец жилья пытается признать сделку недействительной, утверждая, что действовал под влиянием мошенников, в то время как покупатель выполнил все условия договора и является добросовестным.
