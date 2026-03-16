Громкое имя не кормит в Лос-Анджелесе: Никита Пресняков нашел работу в барах США

Шоу-бизнес

Переезд за океан для представителей российских творческих династий часто становится испытанием не только амбиций, но и базовой финансовой устойчивости. Никита Пресняков, представитель третьего поколения знаменитой семьи, уже несколько лет строит жизнь в США. Несмотря на успешный бэкграунд в России — от съемок в кино до лидерства в альтернативной группе Multiverse — американская реальность продиктовала свои условия игры.

Никита Пресняков
Фото: YouTube канал @muz_loft
Никита Пресняков

Народный артист России Владимир Пресняков в рамках светского мероприятия в Санкт-Петербурге впервые детально осветил положение дел своего наследника. По его словам, 34-летний музыкант столкнулся с необходимостью полной перезагрузки карьеры. Отсутствие медийного веса, который был у него на родине, вынудило артиста искать доход в нишевых сегментах, ориентированных на русскоязычную диаспору.

Реальные доходы и быт в Америке

Финансовое положение Никиты Преснякова сегодня можно охарактеризовать как стабильное, но лишенное былого лоска. Владимир Пресняков признал, что сын зарабатывает суммы, которых хватает исключительно на "жизнь", без излишеств и сверхприбылей. В США система расходов значительно отличается от российской: высокие налоги, дорогая страховка и аренда жилья съедают значительную часть гонораров.

"Не такие большие деньги, как хотелось бы, ну, конечно, получает. На жизнь хватает", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, цитируя слова отца музыканта о текущем статусе наследника.

Важно понимать, что в России Пресняков-младший был востребован как мультиинструменталист и шоумен. В Штатах же ему приходится конкурировать в перенасыщенной среде, где происхождение из "звездной семьи" не дает никаких преференций при заключении контрактов с местными площадками.

Репертуар для эмигрантов: от рока к хитам 2000-х

Основным источником дохода для Никиты стали выступления в небольших американских барах и клубах. Самым востребованным контентом оказалась ностальгия — кавер-версии популярных российских хитов начала века. Вместо сложной авторской музыки соотечественники за рубежом хотят слышать проверенные временем шлягеры.

Формат выступления Стоимость билета ($)
Стандартный вход (бары) 40 — 70
VIP-столы / Камерные площадки 250 — 550

Творческая трансформация артиста позволяет ему удерживаться на плаву. Исполнение песен вроде "Люби меня, люби" обеспечивает стабильную явку аудитории, хотя и диссонирует с его изначальным образом рок-бунтаря. Это классический пример адаптации продукта под запрос локального рынка.

Клипмейкерство и сотрудничество с мировыми звездами

Музыкальная деятельность — не единственное направление развития. Никита Пресняков активно осваивает индустрию видеопроизводства. Опыт, полученный в России при создании собственных клипов, пригодился ему для работы под псевдонимом Nick Pres. Ему уже удалось поработать над проектами для западных исполнителей, включая легендарную Долли Партон.

"Никита всегда обладал хорошим визуальным вкусом, и его уход в клипмейкерство — это логичный шаг для сохранения творческого 'я' в условиях жесткого рынка", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Режиссура и монтаж позволяют получать более высокие чеки, чем камерные концерты, однако этот рынок требует постоянного присутствия в индустрии и наращивания портфолио с нуля. Для американских заказчиков он — перспективный видеограф, а не внук Примадонны.

Семейные активы и вопрос недвижимости

Несмотря на стремление к независимости, связь с активами семьи остается актуальной. В СМИ неоднократно появлялась информация о финансовых маневрах, связанных с российской недвижимостью. Речь шла о возможной продаже или залоге объектов, подаренных старшим поколением, для поддержания жизни в Лос-Анджелесе.

"Когда роскошь перестает быть защитой, артисты принимают решения, о которых раньше предпочитали молчать, включая залоговые операции с недвижимостью", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Тем не менее, основной задачей Никиты остается создание автономной финансовой системы, не зависящей от переводов из Москвы. Его пример наглядно иллюстрирует, что даже при наличии мощного тыла, эмиграция требует серьезной психологической и профессиональной перестройки.

Ответы на популярные вопросы о Никите Преснякове

Чем именно Никита Пресняков занимается в США?

Он работает в двух основных направлениях: выступает с кавер-программами в барах для русскоязычной аудитории и занимается производством музыкальных клипов как режиссер и монтажер.

Как его отец оценивает его заработки?

Владимир Пресняков отметил, что доходы сына позволяют ему полностью обеспечивать свои жизненные потребности, но пока не достигают тех высот, которые были возможны в России.

Правда ли, что он сотрудничает с американскими звездами?

Да, в качестве клипмейкера Никита принимал участие в создании видеоматериалов для ряда западных артистов, включая Долли Партон.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, имидж-стилист по волосам Софья Черепанова, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
